Serena Enardu in lacrime su Instagram, beccato chi le incendiò l’auto: “Giustizia è fatta” (FOTO)

Un po’ di tempo fa vi abbiamo aggiornato circa le condizioni di salute di Serena Enardu, la quale aveva comunicato ai fan di Instagram di aver beccato il covid insieme a suo figlio Tommaso e sua sorella Elga. Ad ogni modo, in queste ore, la donna ha pubblicato altri aggiornamenti sui social ed ha fatto un annuncio tra le lacrime.

Nello specifico, la protagonista ha spiegato di aver ricevuto la telefonata da parte del suo avvocato il quale le ha dato aggiornamenti circa l’atto vandalico di cui fu vittima un po’ di tempo fa. Un malvivente, infatti, incendiò la sua auto distruggendola. Ebbene, la persona in questione è stata beccata.

Serena fa un annuncio su Instagram

Qualche ora fa, Serena Enardu ha fatto un grande annuncio su Instagram. L’influencer si è mostrata profondamente commossa ed ha dichiarato che, finalmente, giustizia è stata fatta. Alcuni mesi fa un malvivente incendiò la sua auto e scappò. La donna rimase malissimo nel vedere l’entità del danno e, soprattutto, nel rapportarsi ad una realtà così crudele. Subito dopo, ovviamente, la Enardu andò a sporgere denuncia e da quel momento partirono tutte le indagini del caso.

A distanza di un po’ di mesi, finalmente, la polizia è riuscita a trovare il colpevole di questo atto vandalico e criminale. Quando Serena ha ricevuto la telefonata con tale aggiornamento è scoppiata in un pianto di gioia liberatorio, che ha voluto condividere con i suoi fan. La donna, infatti, ha immediatamente preso la videocamera del cellulare ed ha raccontato cosa sia accaduto.

La Enardu aggiorna sulla salute sua e della famiglia

Nello sfogo su Instagram Serena Enardu ha voluto ringraziare tutte le persone che si sono impegnate affinché emergesse la verità e fosse beccato il colpevole. L’influencer, inoltre, si è schierata dalla parte della giustizia tessendone le lodi del sistema di sicurezza dello stato. Questo è per lei un momento di rinascita e di rivincita in quanto persone così crudeli devono essere trovate e punite adeguatamente. Serena, poi, ha informato anche in merito alle sue condizioni di salute.

Tommaso sta abbastanza bene, anche lei è in via di guarigione, tuttavia, continua ad avere un po’ di tosse. La persona che non se la sta passando molto bene è sua sorella Elga. Quest’ultima, avendo subito di recente un intervento, è stata quella più colpita dal virus. Diego, invece, è risultato negativo.