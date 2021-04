Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi: liti al trono di Samantha, Elisabetta in lacrime

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 8 aprile, rivelano che al trono di Samantha ci saranno dei battibecchi parecchio accesi. I protagonisti dello scontro saranno due corteggiatori, Alessio e il nuovo arrivato Bohgan.

Al trono over, invece, vedremo che Luca sarà nuovamente al centro dell’attenzione. Il cavaliere sta conoscendo due donne e, nella puntata di giovedì, ne arriveranno delle altre. Elisabetta, però, si mostrerà alquanto insofferente a tutta la situazione.

Oggi scontri a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne, le anticipazioni de Il Vicolo della news ci svelano che si proseguirà da Samantha. Dopo l’acceso dibattito tra Gemma, Armando e Nicola, infatti, si passerà a trattare le vicende dei più giovani. Maria chiamerà al centro dello studio Samantha e le chiederà di raccontare come stiano procedendo le sue conoscenze. La dama dirà di essere uscita con due corteggiatori nuovi. Il primo si chiama Bohgan, con cui si è trovata molto bene.

Lui è un ex tentatore di Temptation Island, che attualmente lavora nei cantieri. Il suo corpo atletico e il modo di fare da macho hanno conquistato subito la tronista. Durante l’esterna, però, il ragazzo ha lanciato una frecciatina ad Alessio, il quale è rimasto a casa questa volta. Nello specifico, ha alluso alla vita agiata condotta da lui. Quest’ultimo non prenderà affatto bene le allusioni, pertanto, si aprirà un pesante dibattito.

Anticipazioni 8 aprile: Elisabetta in lacrime

Successivamente, poi, la conduttrice farà entrare in studio l’altro nuovo spasimante di Samantha, ovvero, Giulio. L’esterna con lui, però, secondo la tronista, non è andata molto bene, pertanto, la ragazza lo liquiderà in pochi minuti e lo manderà via. Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, poi, rivelano che al centro dello studio si siederà Luca. Quest’ultimo sta conoscendo Elisabetta e Anna Maria. Con la seconda si è trovato molto bene in esterna, ma in puntata dirà che non sia scattato quel qualcosa in più.

Tre nuove corteggiatrici, poi, scenderanno per conosce Luca, che ne terrà solo una, Sara, con la quale deciderà anche di ballare. Elisabetta proverà a restare in silenzio ma, non riuscendo più a trattenersi, scoppierà in lacrime. La dama dirà di non comprendere come faccia il cavaliere a conoscere altre donne dopo quello che hanno passato insieme. Luca non batterà ciglio.