Barbara De Santi vuole tornare a Uomini e Donne: “Maurizio mi ha tradito, Gemma aveva ragione”

Barbara De Santi, ex dama del trono over di Uomini e Donne, ha rilasciato un’intervista al settimanale Il Giorno in cui ha parlato della fine della relazione con Maurizio Guerci. Quest’ultimo è uno dei tanti “Maurizio” ex corteggiatori di Gemma Galgani.

La nascita della relazione tra Barbara e il cavaliere, infatti, aveva sollevato non poche polemiche. A quanto pare, però, le cose non sono andate nel modo sperato, pertanto, la De Santi pare sia pronta a tornare in studio.

Barbara De Santi scopre il tradimento

Tra Gemma Galgani e Barbara De Santi non è mai corso buon sangue a Uomini e Donne. Le due dame si sono sempre scontrate e, a incentivare ancor di più il loro astio, ci aveva pensato un uomo. La persona in questione è Maurizio Guerci, il quale era inizialmente venuto in trasmissione per conoscere la dama torinese. Dopo alcune uscite e delle notti di passione, però, il cavaliere aveva deciso di interrompere la conoscenza e lasciò il programma. Dopo pochissimo tempo, poi, trapelò la notizia secondo cui l’uomo avesse trovato l’amore con un’acerrima nemica della Galgani.

La notizia aveva generato grosso fermento, ad ogni modo, Barbara ha sempre commentato dicendo di aver trovato in Maurizio l’uomo dei suoi sogni. La love story. però, non è durata molto. Il giorno prima di Pasqua, infatti, la De Santi ha scoperto che il cavaliere avesse una relazione clandestina. Nello specifico, la donna ha raccontato di essersi recata a casa di lui e di averlo beccato con un’altra.

Il ritorno a Uomini e Donne e Gemma

Questo è stato un vero colpo basso per la dama, la quale stava cominciando a legarsi davvero parecchio al cavaliere. Inoltre, riteneva che tra loro potesse nascere qualcosa di importante. Ad ogni modo, una volta che la relazione è volta al temine, Barbara De Santi ha ammesso di essere pronta a tornare a Uomini e Donne. La protagonista, inoltre, ha anche speso delle parole positive nei confronti della Galgani.

In particolare ha detto che, adesso, comprende come si sia sentita la sua rivale. La sofferenza che condividono, dunque, è un punto a loro favore che potrebbe portare anche alla nascita di un’amicizia. Pertanto, la De Santi ha detto che, qualora tornasse davvero in studio, tratterà Gemma in molto completamente diverso e proverebbe a diventare sua amica.