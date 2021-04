Uomini e Donne, anticipazioni dell’8 aprile: lite in studio per Samantha

Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua l’appuntamento settimanale di Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi. Cosa accadrà nella puntata in onda l’8 aprile 2021? Gli spoiler forniti dal portale Il Vicolo delle News, dicono che oggi in studio si parlerà del Trono classico.

Nelle specifico dopo Gemma Galgani sarà il turno di Samantha. Quest’ultima conoscerà due nuovi corteggiatori e con uno di essi non è andata molto bene. Cos’altro accadrà? Nel prosieguo dell’articolo troverete altre informazioni.

Trono classico: Samantha conosce due nuovi corteggiatori

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, rivelano che dopo la discussione tra Armando Incarnato e il 26enne Nicola Vivarelli, quest’ultimo danzerà con la sua ex Gemma Galgani. Poi si passerà alla tronista curvy Samantha. Per quest’ultima si presenteranno due corteggiatori nuovi. Il primo è Bohgan l’ex tentatore di Temptation Island quando c’era anche con Antonella Elia.

Il ragazzo è molto bello, palestrato, lavora in cantiere e la imbarazzerà moltissimo. Gli spoiler dicono che in studio ci sarà un forte diverbio con Alessio che per l’occasione è stato lasciato a casa senza realizzare nessuna esterna. L’ex tentatore a Samantha ha mandato in settimana un messaggio che recitava: “Che cosa ne può sapere una persona abituata a bere coca cola del sapere dell’acqua?”.

Tensioni nello studio di Uomini e Donne

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, svelano anche che Alessio lo vedrà come un affronto a lui che viene denigrato perché ricco e meno umile del nemico. A quel punto Samantha difenderà Bohdan dicendo che voleva solo intendere che era riferito ai problemi della vita e sofferenze che forse uno ha dovuto affrontare più dell’altro. Alessio si irriterà parecchio, come fanno a giudicarlo se non conoscono veramente ciò che è accaduto nella sua vita e cosa ha dovuto affrontare?

In studio entrerà un altro nuovo corteggiatore di nome Giulio che ha realizzato un’esterna con lei, però non la faranno veder perché non la ritengono interessante e su di essa tra l’altro i due hanno una percezione diversa. Per il ragazzo è andata bene mentre per lei no, infatti l’ha bloccata prima perché imbarazzati e senza un vero dialogo. Alla fine lei gli darà dell’orsacchiotto e lo manderà via.