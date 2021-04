Tina Cipollari lascia Uomini e Donne? Le assenze in studio alimentano il mistero

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne Tina Cipollari è stata assente dallo studio. Inizialmente si era collegata attraverso webcam per commentare le dinamiche, specie quelle inerenti Gemma Galgani.

Con il passare dei giorni, però, la storica opinionista del talk show pomeridiano è completamente sparita non mostrandosi neppure in video. In questa occasione, inoltre, la donna non ha fornito nessuna spiegazione in merito ai motivi celati dietro questa scelta, pertanto, sul web hanno cominciato a diffondersi delle amare supposizioni.

L’assenza di Tina da Uomini e Donne

Tina Cipollari è un personaggio storico di Uomini e Donne. Lei rappresenta l’icona del programma pomeridiano, che con i suoi interventi è sempre in grado di generare parecchio sgomento. Tra chi la ama e chi la odia Tina è sicuramente, una persona indispensabile nella trasmissione. Nelle ultime tre puntate, però, l’opinionista non era presente in studio e la sua assenza si è sentita parecchio. Il primo giorno di assenza risale a venerdì 2 aprile, giorno in cui è andata in onda la registrazione effettuata il 27 marzo.

In tale occasione, la dama non ha spiegato per quale motivo avesse deciso di non presenziare in studio ma di dare luogo ad un collegamento via webcam. Tuttavia, se in tale occasione i suoi interventi hanno comunque alimentato dinamiche in studio, nelle puntate successive non è stato così. Gli appuntamenti di martedì 6 e mercoledì 7 aprile, infatti, sono stati contraddistinti dall’assenza totale della vamp.

La preoccupazione dei fan della Cipollari

Dopo l’ennesima assenza, il pubblico da casa ha cominciato a fare delle supposizioni. In molti temono che Tina Cipollari possa aver deciso di lasciare Uomini e Donne. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali di queste supposizioni. Né Maria De Filippi né l’opinionista sono intervenute sulla vicenda. Specie quest’ultima pare sia sparita anche dai social. Il suo account, infatti, è inattivo da diverso tempo. Il suo ultimo post, infatti, risale al 29 gennaio.

In tale occasione, la dama pubblicò una sua foto in primo piano. Proprio al di sotto di tale immagine, i fan sono accorsi per chiederle come mai non fosse più presente da Maria De Filippi. La maggior parte dei commenti sono finalizzati a esortare la donna a tornare al più presto in studio. Considerando che al programma sono già stati apportati svariati cambiamenti, dal format, alla sigla, non sarebbe da escludersi l’eventualità di un rinnovo anche dal punto di vista del cast.