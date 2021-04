Giulia Salemi spiega perché Fariba è a L’Isola dei Famosi: “Il suo centro estetico è chiuso e lei non sta lavorando”

Giulia Salemi ospite a Il Punto Z

Mercoledì sera su Mediaset Play ha preso al via Il Punto Z, il format condotto da Tommaso Zorzi che si occuperà della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Ospite del primo appuntamento Giulia Salemi che a quanto pare abbia risolto le divergenze con il rampollo meneghino. L”influencer italo-persiana ha avuto l’opportunità di parlare per la prima volta di sua madre Fariba Tehrani che al momento si trova in Honduras.

“Al Grande Fratello avevo detto che mia mamma mi aveva fatto la promessa di non apparire più, quando sono uscita ho scoperto che era nel cast de L’Isola dei Famosi. Era davvero scomparsa e mi sembrava strano, dov’era il trucco? Era in quarantena a firmare il contratto per L’Isola! L’ho scoperto in puntata appena eliminata, ero sotto choc e mi hanno detto ‘tua mamma farà L’Isola‘, io ‘Prego?‘”, ha detto la fidanzata di Pierpaolo Pretelli.

L’ex gieffina parla della madre Fariba all’Isola

Intervenuta a il Punto Z di Tommaso Zorzi, l’ex gieffina Giulia Salemi ha detto anche che si è fatta raccontare ma in realtà c’era poco da fare e poco da dire perché il contratto lo aveva già firmato, quindi ha semplicemente accettato la notizia e ha detto va bene.

“L’ho presa meglio di come l’avrei presa in passato, prima avrei detto ‘mamma mi piacerebbe tenere i percorsi separati, io sono la figlia, tu sei la madre‘, oggi invece l’ho presa bene, lei mi ha fatto un discorso e mi ha spiegato tutto, mi ha detto: ‘Io ti ho rispettato e ti ho dato spazio, questo è il mio sogno e vorrei farlo‘”, ha fatto sapere l’influencer italo-persiana.

Giulia Salemi svela i motivi che hanno spinto la madre a volare in Honduras

Poi nel nuovo programma di Tommaso Zorzi, il Punto Z, Giulia Salemi ha reso note le ragioni per le quali sua madre Fariba Tehrani ha accettato di partecipare a L’Isola dei Famosi 2021. I motivi sarebbero due: l’esperienza ed i soldi.

“Mi ha anche fatto un discorso riguardo al Covid, mi ha spiegato che il suo centro estetico è chiuso e lei non sta lavorando, e L’Isola era sia un’esperienza che una possibilità di lavoro”, ha detto la fidanzata di Pierpaolo pretelli. Poi quest’ultima ha concluso così: “Mia madre vuole dimostrare che una donna come lei, con il suo image feeling and power, può arrivare lontano. Mi sta divertendo molto e la seguo, è troppo divertente”.