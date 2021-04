Isola dei Famosi, Andrea Cerioli si scaglia contro Brando Giorgi: “Non mi prendi in giro” (VIDEO)

Andrea Cerioli finalmente crea delle dinamiche

Nei primi giorni di permanenza a L’Isola dei Famosi 15 Andrea Cerioli ha suscitato solo tanta delusione da parte dei telespettatori, ma anche della conduttrice Ilary Blasi perché si è rivelato non essere il maschio Alfa che aveva annunciato.

Dopo la nomination, però, pare che l’ex tronista di Uomini e Donne si è dato una svegliata iniziando a creare delle dinamiche interessanti. Infatti il ragazzo ha tirato fuori il carattere e lunedì notte dopo la diretta su Canale è è sbottato contro Roberto Ciufoli, reo di averlo nominato senza una valida motivazione. Ma la rabbia dell’ex gieffino non è finita qui.

L’ex tronista butta per sbaglio una ciabatta nel fuoco

Mercoledì, invece, è scoppiata una discussione per colpa di una ciabatta. I naufraghi dell’Isola dei Famosi 15 infatti utilizzano le infradito come presine. Solo che nella tra martedì e mercoledì Andrea Cerioli ne ha buttata una nel fuoco per sbaglio.

A quanto pare l’ex tronista di Uomini e Donne abbia avvisato immediatamente Brando Giorgi del piccolo incidente. Nonostante tutto, l’attore di fiction la mattina seguente appena ha visto le telecamere sembra abbia finto di non ricordare le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello creando una polemica. (Continua dopo il video)

Andrea Cerioli e Brando Giorgi discutono, Cerioli lo accusa di essere falso davanti alle telecamere.#isola pic.twitter.com/DPYWr29WPb — isola out of context (@oocisola) April 7, 2021

Andrea Cerioli sbotta contro Brando Giorgi

Nonostante avessero chiarito durante la notte, Brando Giorgi alla vista delle telecamere de L’Isola dei Famosi 15 ha iniziato a lamentarsi di Andrea Cerioli. A quel punto l’ex tronista di Uomini e Donne è sbottato così: “Arrivo lì in spiaggia e come sempre c’è Brando che appena vede le telecamere si sveglia. Mi ha detto ‘Ma stanotte ti è per caso volata una ciabatta nel fuoco?’. Lo sapeva che mi era volata una ciabatta dentro al fuoco, succede. Brando tu c’eri! Mi è scivolata dentro e tu lo sapevi dai. Ma sai che sei uno furbo tu. Vabbè basta siamo partiti male mi sa. Non è che mi aggredisci, ma fai il parac***. Mi dà fastidio questo tuo atteggiamento. E allora è un bas***do, allora lo è. Non mi faccio prendere in giro e quindi se loro fanno gli st***zi, lo faccio anche io”.

Ma il racconto del naufrago emiliano non è terminato qui: “Brando davanti alle telecamere fingeva ‘Andre per caso ti sono cadute le presine nel fuoco stanotte?’ Io gli avevo già detto che aveva preso fuoco la presina. Le persone si stanno rivelando per quello che sono, meglio così”.