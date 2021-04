Isola dei Famosi, Andrea Cerioli difeso dalla fidanzata Arianna: “Non è un pagliaccio da circo”

Andrea Cerioli e le critiche ricevute a L’Isola dei Famosi 15

Recentemente Andrea Cerioli ha ricevuto delle critiche da parte di un’opinionista de L’Isola dei Famosi 15. Si tratta di Elettra Lamborghini che, senza peli sulla lingua, intervistata a Casa Chi ha espresso dei giudizi negativi sul naufrago. A detta della ricca ereditiera l’ex tronista di Uomini e Donne ad oggi si è solo lamentato.

A quel punto, a prendere le difese del ragazzo ci ha pensato la sua fidanzata Arianna Cirrincione. Infatti, quando un utente web le ha domandato di dare un giudizio sul percorso dell’uomo che ama, lei senza mezzi termini ha risposto così: “Chi conosce Andrea sa che non ha peli sulla lingua ma non è nemmeno un pagliaccio da circo“.

Arianna Cirrincione elogia il suo fidanzato su Instagram

Senza giri di parole, ospite a Casa Chi Elettra Lamborghini ha aspramente criticato Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi 2021. L’opinionista del reality show di Canale 5, infatti ha detto: “Stai in un programma televisivo, non è che tu pensi vado a fare la vacanzina, goditi il momento”. Arianna Cirrincione non ha voluto replicare alla critica della cantante, anzi ha elogiato per l’ennesima volta il suo fidanzato.

Attraverso delle Stories su Instagram, la nota influencer ha risposto a dei quesiti che le hanno posto i suoi follower. Ad un seguace che gli ha chiesto come sta vedendo Andrea in Honduras, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha detto: “Credo che come ogni persona umana possa aver avuto un momento iniziale difficile dove era sotto tono. Ma adesso lo vedo decisamente meglio”.

Arianna Cirrincione prende le difese del suo fidanzato Andrea

Sempre su Instagram, Arianna Cirrincione ha continuato a parlare dell’esperienza di Andrea Cerioli alla 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Dopo aver sottolineato ai follower che il fidanzato è entrato in gioco da pochi giorni, ha aggiunto anche: “Adesso si è ripreso e continua il suo percorso che trovo lineare con quella che è la sua persona”.

In conclusione l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne replicando alle numerose critiche che il naufrago riceve, ha precisato: “Andrea è andato lì per fare un’esperienza particolare. Se voleva solo litigare andava al banco dei pugni”. Ilary Blasi nel prossimo appuntamento mostrerà questi discorsi all’ex gieffino? Staremo a vedere.