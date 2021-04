Giulia Salemi mette in imbarazzo Tommaso Zorzi al Punto Z, lui: “Come farmi sentire una me…” (VIDEO)

Ieri, mercoledì 7 aprile, è andata in onda la prima puntata del nuovo programma di Tommaso Zorzi, Punto Z e tra gli ospiti è stata presente anche Giulia Salemi. I due erano legati da una splendida amicizia, ma a seguito di alcuni avvenimenti, si sono parecchio allontanati.

Durante la partecipazione al GF Vip entrambi hanno avuto modo di confrontarsi, tirando fuori altre dinamiche. Ebbene, in occasione del debutto di Tommaso come conduttore, la ragazza ha deciso di andare in trasmissione da lui e si è resa protagonista di un gesto che ha spiazzato l’influencer.

Giulia Salemi ospite a Il Punto Z

Il debutto del vincitore del GF Vip 5 come conduttore è stato un gran successo. Il suo nuovo programma, in onda tutti i mercoledì alle 20:45 su Mediaset Play è stato primo in tendenza su Google come numero di hashtag e tweet. Il giovane è rimasto senza parole ed ha ringraziato tutti i fan per il supporto e l’ammirazione che gli stanno mostrando. Ad ogni modo, in occasione della prima puntata, Tommaso Zorzi ha ospitato in studio Giulia Salemi. All’inizio del dibattito, il presentatore ha precisato che non avrebbe voluto toccare argomenti inerenti il loro rapporto privato.

Il motivo risiede nel fatto che il suo obiettivo è quello di avere una conversazione lontano dai riflettori con l’influencer per chiarire alcune questioni in sospeso. Dopo aver fatto questo appunto, poi, i due protagonisti hanno cominciato a parlare di Isola dei famosi. L’attenzione, naturalmente, non è potuta che ricadere su mamma Fariba, attualmente naufraga in Honduras.

Tommaso Zorzi in imbarazzo

Successivamente, l’ospite ha parlato del suo rapporto con Pierpaolo e di alcuni concorrenti del programma. Il nuovo format di Tommaso Zorzi, però, prevede che gli ospiti, in questo caso Giulia Salemi, scrivano in una busta un pensiero molto intimo da leggere a fine puntata. L’influencer si è sottoposta a questo gioco e quello che ha deciso di scrivere ha lasciato senza parole il presentatore. Nella parte conclusiva, infatti, Tommaso ha aperto la busta ed ha esclamato che la sua ospite fosse davvero una me…

La ragazza ha riportato la didascalia che aveva scritto Tommaso alla fine delle registrazioni di Adoro. Il ragazzo aveva esposto il suo affetto nei confronti di Giulia e lei, in aggiunta, ha scritto di volergli bene. Al termine della lettura, Zorzi ha dichiarato di sentirsi davvero malissimo per il “colpo basso” della ragazza. (Clicca qui per il video)