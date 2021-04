Isola dei Famosi, Elisa Isoardi critica Valentina Persia: “Mi ha ubriacata di parole”

Elisa Isoardi contro Valentina Persia: il motivo

Chi ha seguito la settima puntata de L’Isola dei Famosi 15 in onda lunedì scorso avrà visto l’eliminazione di Elisa Isoardi al televoto flash con Andrea Cerioli. L’ex conduttrice de La prova del cuoco, però, ha deciso di rimanere a Play Esperanza insieme a Vera gemma e Miryea Stabile. Recentemente le tre donne si sono confrontato raccontandosi quello che è accaduto nella spiaggia principale.

Ad esempio, la professionista cuneese ha espresso il suo giudizio su Valentina Persia, ammettendo di non aver capito per quale ragione nell’ultimo appuntamento si sia scagliata nei suoi confronti. “Mi ha ubriacata di parole”, ha detto l’ex di Matteo Salvini. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro è accaduto di recente.

L’ex conduttrice Rai ha il dente avvelenato contro la Persia

Da qualche giorno Elisa Isoardi sta condividendo l’esperienza con Vera Gemma e Miryea Stabile a Playa Esperanza dopo aver perso al televoto contro l’ex tronista Cerioli. Nella settima puntata, quando la padrona di casa Ilary Blasi ha chiesto a Valentina Persia di non fare la vaga, la comica ha detto: “Ci sono cose che bollono in pentola e noto che ogni tanto qualcuno cerca di sminuire. Siamo tutti quanti un po’ saturi. Quindi Elisa, Gilles e Daniela… tutti quanti stiamo aspettando l’uscita di Daniela dal gioco, per uccidere i granchi che sono sull’isola”.

Con molta probabilità l’ex conduttrice Rai che non ha digerito per niente il discorso che ha fatto in diretta la barzellettiera, infatti ha asserito: “Quando mi ha attaccata non sentivo cosa stesse dicendo“.

Vera Gemma e Miryea Stabile dicono la loro su valentina Persia

Avendo un confronto con Miryea Stabile e Vera Gemma, la naufraga Elisa Isoardi ha detto alle due compagne d’avventure come ha percepito l’attacco diretto da parte di Valentina Persia. “Penso che ha detto che non dico le cose in faccia“, ha asserito l’ex padrona di casa de La prova del cuoco.

Anche la figlia di Giuliano gemma ha detto la sua sulla comica romana: “Mi ha attaccata sull’aspetto fisico, anche se con me era serenissima”. Infine. anche l’ex Pupa ha fatto sapere cosa pensa della nota cabarettista: “Ha sempre parlato male pure di me”.