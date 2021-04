Flirt tra Awed e Beatrice all’Isola dei famosi, lui: “Devo ammetterlo, mi piace tanto” (VIDEO)

Beatrice Marchetti è appena entrata a far parte del cast dell’Isola dei famosi è già pare abbia fatto breccia nel cuore di un concorrente, Awed. I due sembrano essere entrati in sintonia sin da subito, pertanto, è nell’aria l’ipotesi che possa nascere un flirt.

In questi giorni, l’influencer si sta impegnando per cercare di far ambientare la nuova arrivata all’interno del gruppo e dell’isola. In un confessionale, poi, l’artista musicale ha fatto un confessionale molto interessante a riguardo.

Il flirt tra Awed e Beatrice

L’Isola dei famosi è tra i reality show più difficili da affrontare. Malgrado questo, però, c’è sempre spazio per l’amore e per sguardi e commenti ammiccanti. I protagonisti del primo ipotetico flirt di questa edizione del programma sono Awed e Beatrice. I due hanno molto legato in questi giorni. Ricordiamo che la Marchetti è sbarcata in Honduras lunedì scorso e nel giro di pochi giorni già ha legato molto con alcuni naufraghi. Specie Awed si è mostrato particolarmente propenso ad “insegnarle” le difficili arti del naufrago perfetto.

A tale scopo, i due hanno trascorso alcune ore in reciproca compagnia, in quanto il ragazzo ha condotto la nuova arrivata sugli scogli. Il loro obiettivo era quello di pescare qualche granchio. La sessione di pesca, però, si è rivelata piuttosto fallimentare, in quanto nessuno dei due sembrava ferrato per ricoprire l’incarico di pescatore. Durante la loro “gita”, i due hanno avuto modo di conoscersi un po’ meglio.

L’influencer si dichiara

In seguito, infatti, entrambi hanno rilasciato dei confessionali dove si sono detti piacevolmente colpiti l’uno dall’altra. Beatrice è stata molto più vaga, mentre Awed ha palesato la volontà di alimentare questo flirt. Il giovane, infatti, ha ammesso di gradire molto la presenza e la compagnia della nuova naufraga. L’influencer ha anche ironizzato sulla loro sessione di pesca dicendo che quella fosse stata la loro prima uscita insieme.

Beatrice, dal canto suo, si è limitata a dire di aver apprezzato molto il tentativo del compagno d’avventura di insegnarle a pescare e lo ha trovato simpatico. Ad ogni modo, proprio dopo aver detto di sentirsi un po’ asessuato a seguito dell’incidente con l’uscita di seno di Fariba, Awed pare abbia riscoperto il suo istinto da cacciatore. Pertanto, non ci resta che attendere per vedere come si evolverà questa ipotetica e nascente love story. (Clicca qui per il video)