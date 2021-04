Tina Cipollari gela Maria De Filippi: “Non sara la mia testimone di nozze”

Tina Cipollari si sposa col fidanzato Vincenzo Ferrara? Il rumor

Da alcuni giorni Tina Cipollari è assente nello studio di Uomini e Donne destando molta preoccupazione ai numerosi telespettatori del dating show di Canale 5. Nel frattempo, però, la storica opinionista è tornata a far parlare di sé per un’intervista rilasciata al magazine Nuovo TV.

In quell’occasione la vamp frusinate ha fatto sapere che Maria De Filippi non sarà la sua testimone di nozze al matrimonio con il compagno Vincenzo Ferrara. Dunque, nonostante siano trascorsi vent’anni da quando la collega di Gianni Sperti lavora al fianco della professionista pavese e l’amicizia che la lega, le cose stanno così. Per quale motivo? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate sulla vicenda di gossip.

La vamp frusinate e la storia d’amore col ristoratore toscano

Intervistata dal magazine diretto da Riccardo Signoretti, l’opinionista Tina Cipollai ha parlato del grande traguardo ha raggiunto in questi giorni. Ebbene sì, la vamp frusinate è da vent’anni all’interno del dating show di Maria De Filippi. Una collaborazione lunghissima e la vamp frusinate può vantarsi di tale traguardo perché difficilmente accade qualcosa del genere.

A Nuovo Tv, l’ex moglie di Kikò Nalli non ha parlato solo del programma di Canale 5 ma anche della sua storia d’amore con il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara. Stando alla donna, prima o poi convolerà a nozze con l’uomo che ama, ma non nell’immediato futuro visto la situazione in cui ci troviamo da oltre un anno. (Continua dopo la foto)

Tina Cipollari non chiederà a Maria De Filippi di farle da testimone di nozze

Nonostante non sappia ancora quando sarà il giorno del suo matrimonio con Vincenzo Ferrara, c’è una cosa di cui Tina Cipollari è certa. La conduttrice di Uomini e Donne Maria De Filippi non sarà la sua testimone di nozze. Nonostante le due donne si conoscano da ben vent’anni e abbiano instaurato un’amicizia, la collega di Gianni Sperti non vuole farle una proposta del genere.

Per quale motivo? A rivelare la ragione è stata lei stessa nel corso dell’intervista al settimanale Nuovo Tv: “A Maria non lo chiedo: la metterei in imbarazzo“. Arriverà la risposta della moglie di Maurizio Costanzo? Staremo a vedere.