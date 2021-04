Fabrizio Corona, suo figlio Carlos all’estero in una “zona protetta”? Nina Moric spiega la verità (FOTO)

Da quando è stato disposto l’arresto di Fabrizio Corona sul web hanno cominciato a susseguirsi svariate notizie in merito, alcune delle quali hanno coinvolto anche suo figlio Carlos. In particolare, in queste ore sono circolati alcuni articoli in cui è scritto che il ragazzino si trovi in una località estera ignota per questioni di sicurezza.

Essendo in carcere, Fabrizio non si è potuto sbilanciare sulla vicenda. Tuttavia, ci ha pensato Nina Moric a chiarire come stiano realmente le cose. La modella ha fatto un annuncio e un’esortazione a tutte le persone che la seguono.

Lo sfogo dell’ex di Fabrizio Corona

Carlos, il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric è all’estero in una località segreta? Questa è la domanda che i fan dei due protagonisti si stanno chiedendo con maggiore insistenza in questo momento. Alcuni giornali hanno lasciato trapelare questa indiscrezione, secondo cui il giovane fosse stato allontanato dall’Italia in quanto territorio troppo pericoloso per lui. Nina, allora, ha pubblicato una Instagram Storie all’interno della quale ha chiarito tutto.

La modella ha sempre cercato di mantenere un profilo basso da quando il suo è andato in carcere. Contrariamente a tutte le precedenti compagne dell’ex paparazzo, infatti, la donna ha deciso di non esprimersi sulla vicenda. Stavolta, però, ha sentito il dovere di intervenire. La protagonista ha esordito con un excursus inerente la funzione dei social e il modo in cui internet sia stato “piegato” ad alcune malsane abitudini. In particolare, esistono persone che adoperano tale potente mezzo di comunicazione per infangare gli altri e per diffondere notizie false sulla base di titoli avvincenti.

Nina smentisce le voci sul figlio Carlos

In merito a questo argomento, dunque, Nina Moric si è collegata alla vicenda di suo figlio Carlos e al suo ipotetico isolamento a seguito dell’arresto di Fabrizio Corona. La donna ha categoricamente smentito tutte le insinuazioni diffuse in queste ore. Stando a quanto rivelato da Nina, dunque, Carlos non sarebbe affatto fuori dall’Italia per ragioni di sicurezza.

Spesso si tende a trarre delle conclusioni affrettate o a travisare alcuni contenuti pubblicati sui social dando per scontati concetti che non esistono. La Moric si è detta assolutamente stanca di questa speculazione, specie quando di mezzo c’è suo figlio. Nina, inoltre, ha esortato tutti a mostrare rispetto e a rispettare la privacy di una famiglia momentaneamente in difficoltà per svariate vicende.