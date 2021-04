Barbara D’Urso, Mediaset potrebbe toglierle Domenica Live: forse arriva Elisa Isoardi

Barbara D’Urso ridimensionata a Mediaset?

Da settembre 2021, ovvero da quando partirà la nuova stagione televisiva a Mediaset potrebbe esserci delle grandi novità. Dei cambiamenti ce potrebbero riguardare le trasmissioni guidate da Barbara D’Urso. Gli ultimi rumors giungono dal noto giornale Il Fatto Quotidiano, dovesi parla di un drastico ridimensionamento delle trasmissioni di Carmelita sulla rete ammiraglia Mediaset.

Ricordiamo che la professionista napoletana, soprattutto nell’ultimo decennio, è stata una delle conduttrici più presenzialiste dell’azienda del Biscione. Ma la novità riguarda soprattutto la domenica pomeriggio dove Lady Cologno potrebbe cedere il post ad una new entry in casa Mediaset dopo un ventennio in Rai. Si tratta di Elisa Isoardi, al momento naufraga della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo.

Elisa Isoardi potrebbe portare via un programma alla D’Urso

Nello specifico, dopo la sospensione anticipata di Live Non è la D’Urso in prima serata, Barbara D’Urso tornata alla guida della versione estesa di Domenica Live, il contenitore televisivo di Canale 5 che si sfida con la Domenica In condotta dalla sua cara amica Mara Venier.

Nonostante questo ritorno alle origini, dal prossimo settembre, Carmelita potrebbe non essere riconfermata alla guida del rotocalco domenicale della rete ammiraglia Mediaset. Sembra proprio, infatti, il ridimensionamento della professionista napoletana potrebbe avere a che fare con la perdita di Domenica Live, la quale potrebbe essere presentata nella stagione 2021/2021 alla collega Elisa Isoardi.

Domenica Live ad Elisa Isoardi?

Stando agli ultimi rumors, sembrerebbe che l’attuale naufraga de L’Isola dei Famosi 15 Elisa Isoardi abbia accettato di partecipare a questo reality show in cambio di un nuovo programma da condotte sulle reti Mediaset. In questo modo, dunque, l’ex padrona di casa de La prova del cuoco potrebbe diventare uno dei volti dell’azienda del Biscione. Quindi, con la sua prima esperienza potrebbe essere proprio alla guida di Domenica Live.

Ad oggi, però, non ci sono delle informazioni ufficiali sull’indiscrezione fornita da Il Fatto Quotidiano dato che il nome della professionista cuneese era stato dato anche per la conduzione di Mattino 5, al posto di Federica Panicucci e al fianco di Francesco Vecchi. In tutto questo, cosa ne penserà Lady Cologno? Al momento non c’è nessuna dichiarazione in merito.