Uomini e Donne, come procede tra Claudio e Sabina? Problemi per il trasferimento di lui: “Tasto dolente”

Claudio e Sabina hanno da poco lasciato Uomini e Donne e stanno vivendo la loro relazione lontano dalle telecamere. I due, in fasi di saluti in studio, avevano annunciato che avrebbero dovuto affrontare dei momenti molto complicati.

Lei a causa della malattia di sua mamma, mentre lui per l’imminente trasferimento. Proprio quest’ultimo aspetto rappresenta per la coppia un tasto dolente. Ecco cosa hanno rivelato ai microfoni di Uomini e Donne Magazine.

Claudio e Sabina dopo la scelta

Nel corso di una recente intervista, Claudio e Sabina hanno raccontato come stiano procedendo le cose una volta usciti da Uomini e Donne. Entrambi hanno svelato di essere stati molto emozionati in occasione della loro ultima puntata. Il momento della scelta fu del tutto improvvisato e questo contribuì a rendere ancor più emozionante il tutto. Adesso stanno trascorrendo la maggior parte del loro tempo a casa di lui, il quale vive temporaneamente dai suoi genitori.

Le presentazioni in famiglia si sono rivelate un successo enorme, pertanto, la relazione è ufficiale a tutti gli effetti. Ad ogni modo, a rendere un po’ inquieto il loro stato d’animo al momento è l’imminente partenza di lui. Tra pochissimo tempo, infatti, Claudio dovrà trasferirsi lontano dalla sua città di origine per un nuovo progetto lavorativo che è andato in porto.

Il tasto dolente della coppia di Uomini e Donne

Sabina, però, almeno per il momento, non se la sente di lasciare i suoi affetti, specie perché sua madre ha dei problemi di salute importanti. In merito a questo tema spinoso, i due hanno ammesso si tratti di un tasto dolente. Per adesso, però, preferiscono non pensarci troppo e lasciare che sia il tempo a fare il suo corso. Dopo Uomini e Donne, dunque, l’obiettivo di Claudio e Sabina è quello di viversi al 100%.

Lui ha detto di aver trovato la donna della sua vita, l’unica che ha deciso di far entrare in famiglia dopo la sua ex storica. In una recente diretta su Instagram la coppia è apparsa alquanto affiatata. I due hanno svelato altri dettagli in merito alla loro storia. In particolare, hanno detto che sono alla ricerca di una casa in cui andare a vivere insieme non appena tutto si sistemerà, tuttavia, per il momento non sono ancora riusciti nel loro intento.