DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 12 aprile: Leyla ed Emre preoccupati

Primo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Dopo la pausa dovuta al weekend, riparte una nuova programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Gli spoiler che riguardano la puntata in onda lunedì 12 aprile 2021, svelano che Leyla ed Emre Divit saranno molto preoccupati per la nuova attività lavorativa e per le condizioni di salute del signor Nihat.

L’ex negoziante, essendo diabetico, avrà un malore e sarà portato in ospedale. Tutto accadrà quando la signora Mevkibe è stata costretta a recarsi a Mugla per assistere il padre dopo una frattura alla gamba.

Emre e Leyla alle prese con il nuovo lavoro e il malore di Nihat

Le anticipazioni della puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda lunedì 12 aprile 2021, rivelano che Emre e Leyla, pur essendosi licenziati, saranno ancora stressati. Il motivo? A causa di altri pensieri. Dagli spoiler si viene a conoscenza che tutto inizierà nel momento in cui il signor Nihat, dopo aver mangiato in modo esagerato, verrà trasportato in ospedale.

Tutto questo accadrà quando la moglie Mevkibe andrà via da Istanbul per raggiungere il padre a Mugla perché si è rotta una gamba. Il padre di Sanem e Leyla presterà poca attenzione alla dieta nonostante soffre di diabete, una volta tornato a casa, a prendersi cura di lui saranno la primogenita ed Emre. Quest’ultimi, inoltre, nel frattempo saranno impegnati con il loro nuovo impiego nel campo della musica.

Emre e Leyla utilizzano il negozio di Mevkibe per fare uno studio

Gli spoiler del nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano anche che Leyla ed Emre per poter avviare la loro attività troveranno una soluzione. La Aydin e il Divit decideranno di comune accordo di usare il vecchio emporio di Mevkibe come studio. A questo punto la coppia dopo aver manifestato un grande turbamento, per l’ennesima volta comunicheranno la propria scelta di entrare nel mondo della musica a Sanem e Can.

La giovane scrittrice e il primogenito del signor Aziz naturalmente saranno contenti di sostenere i rispettivi fratelli. Cos’altro accadrà? Per scoprirlo continuate a seguire la soap opera turca della rete ammiraglia Mediaset con Yaman e Demet Ozdemir.