Il Paradiso delle signore trama 12 aprile: confronto tra Marta e Vittorio

La trama della puntata di lunedì 12 aprile del Paradiso delle signore rivela che Marta deciderà, finalmente, di fare ritorno a Milano. La donna, dopo aver appreso del malore di suo marito, non potrà più rimandare.

Intanto, al grande magazzino ricompariranno gli abiti della nuova collezione che erano spariti, però, tutti presenteranno dei difetti che prima non c’erano. Cosimo, dal canto suo, continuerà ad essere disperato per la scoperta appena fatta.

L’incontro tra Marta e Vittorio al Paradiso delle signore

Nel corso dell’episodio numero 126 del Paradiso delle signore, che andrà in onda il 12 aprile, vedremo che Marta deciderà di tornare a Milano dopo la telefonata di Beatrice. Quest’ultima l’ha contattata per parlarle delle condizioni di salute compromesse di suo marito. La donna, allora, deciderà di non rimandare più il suo ritorno. Una volta che avrà messo piede nella città, la dama si dirigerà immediatamente da Conti. I due, dunque, daranno luogo ad un importante confronto.

Marta e Vittorio parleranno del loro matrimonio e di tutte le vicende che si sono verificate di recente che lo hanno messo a soqquadro. Cosa emergerà da tale confronto? I due decideranno di continuare la storia o di lasciarsi? Cosimo, dal canto suo, continuerà ad essere sconvolto per quanto appreso dalla lettera scritta da suo padre prima di morire. Il giovane non potrà fare a meno di domandarsi cosa abbia scoperto l’uomo sul conto di Umberto.

Trama 12 aprile: il mistero degli abiti danneggiati

Nessuno riuscirà a placare l’agitazione del giovane, neppure Gabriella e Federico saranno in grado di fare qualcosa per lui. Nel frattempo, su di un altro versante vedremo che un mistero si infittirà. Al Paradiso delle signore, infatti, nella puntata del 12 aprile, vedremo che gli abiti precedentemente scomparsi riappariranno. A rubarli era stato Giuseppe, il quale non ne ha fatto precisamente buon uso. I vestiti, infatti, appariranno danneggiati e presenteranno dei difetti che in origine non avevano.

Parlando di un argomento un po’ più leggero, invece, nella puntata in questione vedremo che Rocco si rivelerà essere il vincitore della gara di ciclismo. Al Paradiso, dunque, tutti si cimenteranno nei festeggiamenti. Le veneri, intanto, continueranno a lavorare ai fianchi di Dora e Nino. Il loro unico obiettivo è quello di far avvicinare i due protagonisti. Per tale ragione, le ragazze decideranno di invitare il cavaliere al cinema.