Oroscopo 9 aprile 2021: Toro flessibili, Pesci in cerca di novità

L’Oroscopo del 9 aprile 2021 denota una giornata un po’ controversa per i Toro. I Gemelli devono fare i conti con alcuni quesiti. Acquario e Pesci sono alla ricerca di novità

Previsioni 9 aprile da Ariete a Vergine.

Ariete. Momento di rivalsa per quanto riguarda i sentimenti. Le coppie in crisi avranno possibilità di recuperare, quelle stabili, invece, potranno ritrovare un po’ d’intimità. In campo professionale, invece, ci sono delle questioni importanti in ballo. Siate cauti nelle decisioni.

Toro. Inutile sforzarsi di far andare le cose necessariamente nella direzione sperata. Nella vita si può essere altrettanto felici anche adattandosi a delle novità. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, invece, non lasciatevi abbindolare da chi si professa troppo dalla vostra parte. Non tutti giocano in modo pulito.

Gemelli. Periodo un po’ teso per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo del 9 aprile denota una giornata all’insegna delle domande. Se non siete sicuri della strada che avete intrapreso, ricordate che non è mai tardi per cambiare direzione. In merito ai sentimenti, invece, badate bene a ciò che direte in questi giorni.

Cancro. Grandi novità per quanto riguarda l’amore. In questo periodo sono favoriti i nuovi incontri. Le relazioni nate da poco potrebbero trasformarsi in qualcosa di molto interessante. Dal punto di vista professionale, invece, non siate restii nel cimentarvi in nuove avventure.

Leone. Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Se qualcuno credeva di essere riuscito a cambiarvi, si sbagliava di grosso. I Leone riescono difficilmente ad adattarsi alle circostanze e a smussare alcuni lati del carattere. Pertanto, le persone che hanno deciso di avervi nella loro vita farebbero bene ad accettarvi così come siete.

Vergine. La mattinata comincerà con ottimismo. Dopotutto è venerdì e in questo giorno siete sempre molto euforici e intraprendenti. Cercate di portare a termine le ultime questioni in sospeso in campo professionale, in modo da concentrarvi un po’ di più sulla sfera privata in questo fine settimana.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Momento di risposte per voi. Il lavoro procede bene, ma ci sono degli ostacoli da superare prima di riuscire ad emergere davvero. In molti potrebbero provare una certa gioia nel mettervi i bastoni tra le ruote, cercate di non dargli soddisfazioni. In amore vince chi fugge, talvolta.

Scorpione. L’Oroscopo del 9 aprile denota una giornata molto positiva per voi. Questo è un periodo decisamente promettente sotto molti punti di vista. Cercate di non lasciarvi influenzare dalle opinioni negative e andate dritti per la vostra strada. In campo sentimentale ci vuole impegno e dedizione per coltivare un rapporto.

Sagittario. In questo periodo siete un po’ distratti in amore. Il partner potrebbe soffrire di questo distacco e potrebbero sorgere delle incomprensioni. Il lavoro procede bene, ma meglio non abbassare mai la guardia. Ricordate che i nemici aspettano che vi riposiate per attaccarvi.

Capricorno. Oggi siete un po’ turbati e preoccupati. Il vostro stato d’animo non è certamente tra i migliori, pertanto, meglio non intavolare discussioni. Nel lavoro non siete molto concentrati, pertanto, meglio non cimentarsi in cose eccessivamente impegnative, almeno per oggi.

Acquario. In amore sentite il bisogno di una novità. Attenti a non commettere qualche scelleratezza. Sul lavoro siete precisi e attenti, qualità che hanno sempre contraddistinto il vostro operato. Non datevi per vinti e, soprattutto, non abbassate mai la guardia con nessuno.

Pesci. Anche voi siete desiderosi di vivere dei cambiamenti in campo sentimentale. Se essi faticano ad arrivare, non demordete. Tutto arriva per chi sa aspettare. Allo stesso tempo, però, impiegate le vostre giornate facendo qualcosa di costruttivo per la vostra mente e il vostro spirito.