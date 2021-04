Andrea Zelletta, l’amaro sfogo: “Ho dovuto chiamare subito i carabinieri”

Andrea Zelletta preoccupato per lui e la fidanzata

Andrea Zelletta, uno dei finalisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha trascorso una settimana particolarmente complicata. Infatti, il compagno di Natalia Paragoni è stato protagonista di un paio di disavventure e lo ha rivelato a tutti coloro che lo seguono sul suo account Instagram.

Nel dettaglio, l’ex tronista ha confessato che mentre era con il suo cagnolino per fargli fare i bisogni primari si è girato vedendo due individui nella macchina della donna che ama. “Ho dovuto chiamare subito i carabinieri, è la terza volta in una settimana, non ce la faccio più”, ha rivelato deluso e sconfortato l’ex gieffino. Ovviamente quest’ultimo spera tanto che degli episodi del genere non accadano più.

L’ex gieffino vittima di due tentativi di furti nelle ultime settimane

Attraverso delle Stories su Instagram, oltre alla vicenda appena raccontata Andrea Zelletta ha reso note altra sue disavventure. Nello specifico, è stato vittima di tentati furti che l’hanno costretto a chiamare più volte le forze dell’ordine. Ad esempio, un episodio è successo mentre si trovava all’interno della sua macchina e tre individui hanno provato a sottrargli il borsello sul cruscotto.

Per sua fortuna, il loro tentativo non è andato a buon fine perché l’ex gieffino è stato veloce a chiudere lo sportello con la sicura. Successivamente, un altro episodio si è consumato mentre l’ex tronista di Uomini e Donne di sera si trovava ancora una volta col suo cagnolino ed un uomo ubriaco, si è avvicinato a lui. Il modello pugliese, spaventato, si è immediatamente rifugiato nel portone del suo palazzo. Quella persona, molto furiosa, ha preso a calci la vetrata quasi rompendola.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni innamorati più che mai

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono stati distanti per almeno cinque mesi e mezzo per via del Grande Fratello Vip 5. Una circostanza che ha rafforzato sempre di più la coppia che si è formata circa tre anni fa a Uomini e Donne.

Infatti, ora l’ex gieffino e la compagna stanno cercando un nuovo appartamento e non escludono che molto preso si possa allargare la loro famiglia. A dirlo sono stati i diretti interessati ai propri follower durante le dirette Instagram che realizzano ogni tanto.