Elisa Isoardi ha un uomo fuori dall’Isola dei famosi? Una sua amica fa uno spoiler (VIDEO)

In queste ore, Fabiola Sciabbarrasi, amica molto intima di Elisa Isoardi, ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ha lasciato trapelare che la naufraga potrebbe avere il cuore impegnato con un uomo. Dopo la storia con Matteo Salvini, che ha generato parecchio sgomento sul web, la conduttrice ha deciso di essere molto reticente sulla sua vita privata.

Ad ogni modo, il giornalista Gabriele Parpiglia è sembrato essere a conoscenza di un flirt che potrebbe esserci tra la donna e un uomo misterioso. A confermare involontariamente tali insinuazioni è stata proprio un’amica della concorrente dell’isola dei famosi.

I gossip sul presunto uomo di Elisa

Nel corso di una recente intervista a Casa Chi, Fabiola ha fatto degli interessanti spoiler sulla vita sentimentale della sua amica. In particolare, l’attenzione è subito ricaduta sulla sfera privata di Elisa Isoardi, la quale pare abbia un uomo al di fuori dell’Isola dei famosi. La conduttrice si è sempre mostrata poco incline a guardare con fare ammiccante qualche concorrente presente in Honduras. Tali atteggiamenti, sommati ad alcune indiscrezioni trapelate di recente, hanno fomentato le ipotesi secondo cui la protagonista potrebbe avere qualcuno fuori.

La sua amica Fabiola ha risposto a tale domanda dicendo di non sapere con esattezza se ci sia davvero un uomo nella vita di Elisa oppure no. Tuttavia, non ha potuto fare a meno di ammettere che, nell’ultimo periodo, la dama le è apparsa molto serena. I sorrisi e le frasi pronunciate a metà dalla donna in questione hanno fatto trarre delle conclusioni immediate al giornalista Parpiglia.

La preparazione di Elisa per l’Isola dei famosi

Nello specifico, Gabriele ha detto che, quindi, stando a quanto emerso da tale chiacchierata, pare proprio che nella vita di Elisa Isoardi ci sia un uomo. Fabiola è scoppiata a ridere e poi ha cambiato discorso. Durante l’intervista, poi, si sono affrontati anche altri temi, come ad esempio l’impegno che Elisa ci ha messo per prepararsi al meglio a questa esperienza. Prima di partire per l’Honduras la conduttrice si è sottoposta a dei duri circuiti di allenamenti proprio per potenziare il suo corpo.

Durante le varie prove, infatti, ha dimostrato di avere una grande forza e uno spirito battagliero. Il suo impegno, però, non sembra sia riuscito a portarla lontano, sta di fatto che attualmente si trova su Playa Esperanza in quanto è stata eliminata. In merito a questo, la sua amica ha detto che, forse, a penalizzarla è stato proprio il suo essere noncurante del giudizio altrui.