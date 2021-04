Pierpaolo Pretelli ha detto una bugia, Giulia Salemi lo smentisce: “La sua famiglia mi ha accolta”

Giulia Salemi ospite a Il Punto Z di Tommaso Zorzi

Chi ha seguito il primo appuntamento de Il Punto Z con Tommaso Zorzi su Mediaset Play sa perfettamente che oltre a Maurizio Costanzo era presente in studio Giulia Salemi. A quanto pare i due ex gieffini dopo le ultime divergenze avute all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 pare che abbiano ritrovato l’armonia persa.

E a proposito dell’influencer italo-persiana, recentemente quest’ultima ha smentito quanto affermato pubblicamente dal suo fidanzato, Pierpaolo Pretelli. Una secca smentita riguardo al poco entusiasmo manifestato dai genitori dell’ex Velino di Striscia la Notizia difronte alla loro storia d’amore.

L’influencer italo-persiana smentisce Pierpaolo Pretelli: il motivo

La relazione sentimentale tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è partita all’interno del loft più spiato d’Italia, ovvero quello del Grande Fratello Vip 5. Un flirt che più delle volte ha provato una serie di reazioni non proprio felici da parte dei familiari dell’ex Velino di Striscia la Notizia. Ad essere titubante la madre e il fratello Giulio, che avevano detto in varie trasmissioni televisive che avrebbero preferito una storia tra Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci.

Ovviamente il diretto interessato ha difeso il suo rapporto con l’influencer italo-persiana, che in barba ai maligni procede a gonfie vele anche fuori dalla casa di Cinecittà. La scorsa settimana, in diretta radio l’ex gieffino lucano aveva mostrato tutta la sua delusione per il mancato entusiasmo dei suoi genitori difronte alla donna che ama. Parole che la modella ha voluto smentire categoricamente: “Non è vero che la sua famiglia non mi ha accolta, le cose tra di noi vanno alla grande, smentisco questa notizia”.

Pierpaolo Pretelli presenta suo figlio Leo a Giulia Salemi

Quindi, Giulia Salemi che avrebbe fatto pace con Tommaso Zorzi ha smentito quanto detto in precedenza dal suo fidanzato Pierpaolo Pretelli. Ricordiamo che qualche giorno fa il secondo classificato del Grande Fratello Vip 5 le ha presentato anche il figlio Leonardo.

“Sicuramente la mia famiglia ha capito quanto tengo a Giulia e che con lei sto bene e sono felice. La situazione è tranquilla ma non propriamente come vorrei. Non c’è grande entusiasmo e mi dispiace. Loro hanno sognato una coppia, quella con Elisabetta Gregoraci, che non c’è mai stata”, aveva detto il 30enne lucano.