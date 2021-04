Alba Parietti su tutte le furie: “Ringrazia che non ti denuncio, sei il tipico sfigato”

Alba Parietti nel mirino degli haters: ecco cosa è successo di recente

Dopo la chiusura anticipata di Live Non è la D’Urso Alba Parietti ha più tempo libero. Tuttavia la soubrette piemontese è sempre un’opinionista di Domenica Live, tornata in diretta e in versione estesa dalla settimana scorsa. Nel frattempo, la madre dell’ex gieffino Francesco Oppini deve fare i conti con i cosiddetti leoni da tastiera che non la mollano un attimo.

Nelle ultime ore la donna ha fatto sapere a tutti coloro che la seguono sui social network la sua intenzione di intraprendere delle azioni legali contro un detrattore che le darebbe tormento da tempo su Instagram. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha scritto la professionista in preda alla rabbia.

La minaccia della soubrette piemontese al detrattore

Per l’ennesima volta la soubrette Alba Parietti è finita nel mirino di un leone da tastiera con un nuovo commento commento velenoso contro l’opinionista di Barbara D’Urso. Infatti, un uomo tramite i social l’ha criticata pubblicamente e la soubrette piemontese ha replicato davanti a tutti minacciando d’intraprendere delle azioni legali. Inoltre, la madre di Francesco Oppini ha dichiarato di voler condividere sui suoi canali alcuni dei messaggi privati che l’utente in questione le avrebbe inviato.

La rabbia di Alba Parietti sui social network

Attraverso i suoi canali social, Alba Parietti ha scritto: “Sei il tipico sfigato che dopo aver passato notti insonni sui miei profili pensa di vendicarsi con ca**te ridicole? Sei veramente un povero cristo oltre che un molestatore. E ringrazia che non ti denuncio, ma ti segnalo alla polizia postale”.

Ma lo sfogo della madre di Francesco Oppini è continuato in questo modo: “Vogliamo parlare dei tuoi messaggi privati vomitevoli, da maiale, lasciati dentro i miei profili? Tu fai tutto questo panegirico per vendicarti di non essere ca**to con messaggi da molestatore, dopo esserti permesso di scrivermi porcate da vomito ti permetti di farmi le pulci? Alla prossima posto tutto ciò che mi ha scritto. Vergognati”.

In molti hanno espresso tutta la loro solidarietà alla conduttrice per i messaggi velenosi che le ha inviato il detrattore su Instagram. Dopo questa ‘minaccia’, l’haters la lascerà in pace? Staremo a vedere.