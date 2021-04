Uomini e Donne spoiler oggi: Gemma mette in discussione il suo percorso, Giacomo in difficoltà

Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne, venerdì 9 aprile, rivelano che Gemma sarà nuovamente al centro dell’attenzione. Per la gioia di tutti i fan, pare che in questa puntata ci sarà il ritorno di Tina Cipollari, che nelle precedenti registrazioni era stata assente.

Per quanto riguarda il trono classico, invece, Giacomo si troverà in serie difficoltà. Dopo le recenti discussioni con Carolina, il tronista l’avrà portata in esterna? Scopriamo tutto quello che è emerso.

Spoiler oggi: Gemma mette in dubbio tutto

La puntata di oggi di Uomini e Donne ha, come al solito, tanti spoiler esilaranti. Il primo riguarda, sicuramente, Gemma Galgani. La dama si troverà nuovamente al centro dell’attenzione per parlare della sua vita sentimentale. Purtroppo, in questo periodo non gliene sta andando bene una. Tutte le conoscenze che ha intrapreso di recente non sono andate a buon fine e questo le sta generando un forte senso di sconforto. La protagonista avrà una nuova crisi durante la quale parlerà, di nuovo, della scelta di Roberto di interrompere la frequentazione.

Nel dibattito, poi, si intrometterà anche Tina Cipollari, la quale esorterà la dama a darsi una regolata e a smetterla di uscire sempre con uomini più giovani di lei. Gemma dovrebbe trovarsi una persona della sua età con cui condividere una vita tranquilla e senza troppi fronzoli. La Galgani, naturalmente, risponderà a tono, ma poi avrà un momento di cedimento durante il quale metterà in dubbio il suo percorso in studio.

Giacomo tra due fuochi a Uomini e Donne

A consolarla ci penserà Nicola Vivarelli, appena tornato in trasmissione. Il ragazzo, infatti, si mostrerà molto incline ad offrire il suo aiuto alla donna, al punto da mostrarsi particolarmente comprensivo. Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne inerenti il trono classico, invece, rivelano che Giacomo sarà in confusione. Il tronista porterà in esterna Carolina per dibattere delle ultime vicende verificatesi.

Considerando che il protagonista sta conoscendo anche una ragazza nuova, è altamente probabile che, in questa occasione, abbia deciso di lasciare a casa Martina. Il suo percorso si sta rivelando più tortuoso del previsto. Le sue corteggiatrici, infatti, sono più agguerrite che mai. L’atteggiamento irruento di entrambe, però, sta mandando in confusione Giacomo che, infatti, anche nella puntata di oggi si mostrerà particolarmente in difficoltà.