Uomini e Donne, anticipazioni del 9 aprile: Gemma disperata, Nicola la consola

Quinto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione settimanale di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show di Maria De Filippi. Cosa accadrà nella nuova puntata in onda venerdì 9 aprile 2021? Gli spoiler forniti in rete dicono che oggi pomeriggio si partirà di nuovo con Gemma Galgani, da qualche settimana in crisi.

La dama torinese sarà ancora delusa per il rifiuto di Roberto che in lei cerca solo amicizia. La 71enne metterà in discussione la sua presenza nel programma di Canale 5, quindi a consolarla ci penserà il suo ex Nicola Vivarelli. Il 26enne però, preciserà che non ha nessuna intenzione di tornare insieme a lei.

Trono over: Gemma Galgani in crisi

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che si partirà ancora una volta con il pilastro del Trono over, ossia Gemma Galgani. La dama torinese tornerà a parlare della fine della sua conoscenza con il cavaliere Roberto, il quale ha deciso di voltare pagina una volta e per tutte e di proseguire la sua frequentazione soltanto con Isabella.

La 71enne piemontese non ha gradito questa scelta dell’uomo, ammettendo di essere particolarmente delusa e al tempo stesso sarà ferita da questo atteggiamento. L’acerrima nemica di Tina Cipollari, infatti, affermerà ancora per l’ennesima volta di essere stata illusa da Roberto e tale situazione la manderà in forte crisi. Infatti, ad oggi Gems non è ancora riuscita a trovare la sua anima gemella nel dating show di Maria De Filippi.

Nicola Vivarelli consola la sua ex Gemma Galgani

Gli spoiler del nuovo appuntamento di Uomini e Donne, dicono anche che non sono mancate le nuove frecciatine velenose da parte della sua acerrima nemica Tina Cipollari. Quest’ultima, infatti, dopo essere stata assente finalmente tornerà in studio. La vamp frusinate punterà ancora una volta il dito contro la 71enne piemontese ritenendo che debba accontentarsi di trovare cavalieri della sua stessa età senza puntare troppo in alto più del dovuto.

A quel punto, a consolare il pilastro del parterre senior ci penserà la sua ex fiamma Nicola Vivarelli, che da un paio di settimane fa fatto ritorno nel dating show di Maria De Filippi con la speranza di poter incontrare il suo uomo ideale. Il 26enne, per l’ennesima volta, è stato molto vicino alla dama torinese e l’aiuterà a superare questo momento di grande difficoltà. Tuttavia, Sirius preciserà di nuovo di non voler riprendere in mano le redini della sua frequentazione con Gems.