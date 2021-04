Selvaggia Lucarelli affonda Zorzi: “Punto Z? Il problema sono i non contenuti del rampollo, prezzemolino della tv”

Tommaso Zorzi debutta con Il Punto Z

Mercoledì sera su Mediaset Extra è andato in onda il primo appuntamento de Il Punto Z, il nuovo format condotto da Tommaso Zorzi legato a L’Isola dei Famosi 2021. La prima puntata ha riscosso un grande successo di pubblico e il 26enne ha ricevuto una serie di complimenti. Ma il suo debutto non è piaciuto proprio a tutti, ad esempio Selvaggia Lucarelli lo ha aspramente criticato.

Infatti, sul portale TPI dove scrive da tempo, la blogger ha detto che questo format è a corto di contenuti: “Il problema sono i (non) contenuti, che ruotano molto attorno all’autoreferenzialità dell’agiato rampollo, nuovo prezzemolino della tv, Tommaso Zorzi….”. Per la giurata di Ballando con le Stelle anche il segnale orario ha un budget superiore: “Costa di più il segnale orario, per dare l’idea del budget del programmino…”.

Selvaggia Lucarelli critica il rampollo milanese

Subito dopo, sempre sul noto portale web TPI la blogger Selvaggia Lucarelli ha criticato aspramente la nuova trasmissione guidata da Tommaso Zorzi su Mediaset Play. La donna ha fatto un’altra considerazione sul format dicendo che il vincitore del Grande Fratello Vip 5 fa troppe allusioni di natura passionale. Dunque, per la giurata di Ballando con le Stelle c’è poca fantasia ed è a corto di idee.

“Tommaso Zorzi gioca troppo sulle allusioni passionali. Che sono molto gay style vecchio stile (lasciamole fare a Malgioglio) ma un po’ anche la cifra povera di fantasia e di eleganza messa in campo dall’Isola…”, ha scritto la donna. In pratica, per quest’ultima il rampollo meneghino doveva perdere un po’ di tempo e lavoraci in modo più approfondito su tale format.

Selvaggia Lucarelli elogia Tommaso Zorzi ma gli dà un consiglio

Nonostante le critiche, sempre sul sito TPI Selvaggia Lucarelli ha riconosciuto il talento di Tommaso Zorzi. La blogger crede nelle potenzialità del vincitore del Grande Fratello Vip 5, considerandolo un personaggio fresco, ironico e autoironico. Tuttavia, per lei il 26enne dovrebbe evitare di fare certe battutine come Cristiano Malgioglio.

“Zorzi è fresco, ironico, a volte autoironico (“Contano solo i soldi che Mediaset mi sta dando per fare quello che faccio”), col vento in poppa perché idolatrato dalle ragazzine…”, ha concluso la nota giornalista.