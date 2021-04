Isola dei Famosi, frecciatina di Akash Kumar a Tommaso Zorzi: “Sei raccomandato”

Akash Kumar torna a tuonare sui social network

Nonostante la sua breve permanenza in Honduras per L’Isola dei Famosi 15, uno dei protagonisti di questa edizione è Akash Kumar. Il modello indiano, infatti, inizialmente ha fatto parlare di sé per la presunta operazione agli occhi e per i vari nomi utilizzati nelle trasmissioni televisive a cui ha partecipato.

Inoltre, il 29enne cresciuto a Verona ha avuto diverse discussioni con Tommaso Zorzi, opinionista del reality show di Canale 5. Nelle ultime ore, attraverso il suo profilo Instagram, l’ex naufrago ha annunciato che lunedì finalmente sarà in studio. In più avrebbe lanciato una frecciatina velenosa al rampollo meneghino con il quale non va per nulla d’accordo.

L’ex naufrago attacca il rampollo meneghino

Nello specifico, commentando uno degli ultimi post condivisi sulla pagina Instagram de L’Isola dei Famosi, l’ex naufrago Akash Kumar ha fatto un annuncio. Infatti, il modello indiano ha dato appuntamento a lunedì prossimo, ovvero il 12 aprile 2021, quando dopo un paio di settimane giungerà in studio dopo la sua eliminazione dal reality show condotto da Ilary Blasi.

“Ci vediamo lunedì pazzesca Milano”, ha scritto il 29enne veronese sotto al post dove si parlava di Tommaso Zorzi. Ma dove si parlava anche del debutto di quest’ultimo su Mediaset Play con il nuovo format de Il punto Z dedicato al programma di Canale 5. Una puntata che ha riscosso un grande successo e che ha visto l’intervista a Giulia Salemi.

Akash Kumar darebbe del raccomandato a Tommaso Zorzi

Dopo il commento rivolto al vincitore del GF Vip 5 Tommaso Zorzi, Akash Kumar ha condiviso una Storia su Instagram abbastanza velenosa. Un contenuto che, secondo i telespettatori de L’Isola dei Famosi 15, potrebbe essere rivolta al rampollo meneghino. “Sei talmente raccomandato che da solo non riusciresti a superare neppure gli esami delle urine”, ha scritto il modello indiano sul noto social network. Una frase che potrebbe indirizzarsi al 26enne.

Ricordiamo ancora una volta che tra i due c’è un pessimo rapporto che è iniziato quando il 29enne era in Honduras ed è continuato anche tramite delle frecciatine su IG. In pratica, la nuova puntata del programma di Ilary Blasi prevista per lunedì il 12 aprile 2021 si preannuncia abbastanza movimentata. Ovviamente non mancheranno i colpi di scena in studio.