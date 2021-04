Tommaso Zorzi accusato di aver copiato un altro programma per il suo ‘Il Punto Z’

Debutto con polemiche per Il Punto Z di Tommaso Zorzi

Mercoledì in prima serata su Mediaset Play ha debuttato il nuovo format di Tommaso Zorzi dal nome ‘Il Punto Z’. Si tratta di una trasmissione dove il vincitore del Grande Fratello Vip 5 e i suoi ospiti in studio, o in collegamento, parleranno della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi al momento in onda.

Dopo la prima puntata, il giorno seguente non sono mancate le critiche nei confronti del programma. Nello specifico, il noto portale 361 Magazine ha accusato il rampollo meneghino di aver copiato da un vecchio format. Un programma che andava in onda tre anni fa sul sito internet appena citato e presentato da Elenoire Casalegno.

Tommaso Zorzi accusato di aver copiato un altro format

Nello specifico, durante la messa in onda del primo appuntamento de ‘Il Punto Z’ su Mediaset Play, il padrone di casa Tommaso Zorzi ha ospitato in studio Giulia Salemi. L’influencer italo-persiana con la quale ha avuto un rapporto di alti e bassi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

Il 26enne milanese ha consegnato alla figlia di Fariba Tehrani una busta con un cartoncino bianco. Di conseguenza avrebbe dovuto scrivere un pensiero che successivamente, prima della conclusione della puntata avrebbe letto a voce alta. A quanto pare il medesimo meccanismo era proposto anche in un programma web del 2018 condotta da Elenoire Casalegno, dal titolo ‘Parlami’. Quindi, il vincitore del GF Vip 5 ha copiato quest’ultima?

Il Punto Z copiato da un programma di Elenoire Casalegno?

Anche nel format ‘Parlami’ in onda su 361 Magazine, Elenoire Casalegno consegnava una busta all’ospite in studio, domandandogli di scrivere un proprio pensiero che non avrebbe voluto dire e che poi, prima del termine della messa in onda, gli domandava di leggerne il contenuto. In più, tantissimi utenti hanno notato una certa somiglianza nello studio dei due format.

Ad esempio, in quello condotto dall’ex fidanzata di Vittorio Sgarbi come anche quello dove è presente il rampollo vi sono un paio di sedie e un tavolino. In più, nella puntata di esordi era presente anche un ex gieffino. E se tre anni fa la conduttrice aveva invitato la modella argentina Cecilia Rodriguez, il 26enne ha puntato su Giulia Salemi. Inoltre sempre sul portale 361 Magazine era presente un altro programma dal titolo ‘Il Punto J’, guidato da Jane Alexander.