Akash e Daniela Martani demoliscono Cerioli: “E’ una persona inutile, mette le foto dell’addominale e poi è ingrassato”

Akash e Daniela contro Andrea Cerioli

Dopo le prime due settimane in sordina, da qualche giorno Andrea Cerioli a L’Isola dei Famosi 15 sembra aver tirato fuori il carattere. Basti vedere la discussione avuta con Brando Giorgi. L’ex tronista di Uomini e Donne pare aver legato con quasi tutti i naufraghi, non con due che già sono andati via dall’Honduras.

Infatti, nella giornata di giovedì Daniela Martani ed Akash Kumar in una diretta hanno criticato aspramente l’ex gieffino. La vegana ha detto che il fidanzato di Arianna le sta proprio antipatico aggiungendo anche che a telecamere spente fa delle strategie e parla con tutti.

Daniela Martani affonda l’ex tronista di Uomini e Donne

Realizzando una diretta Instagram con il modello indiano Akash Kumar, l’ultima eliminata de L’Isola dei Famosi 2021 Daniela Martani ha criticato aspramente Andrea Cerioli. Secondo la vegana l’ex tronista è proprio una persona completamente inutile. “Che vi devo dire di lui. Proprio antipatico, l’ho trovato di un’antipatia unica. Poi non riesco a capire come cavolo fa ad avere tutti questi follower sinceramente. L’ho trovato inutile, antipatico, poi stratega. Cosa fa sull’isola? Vi ho detto, fa lo stratega, nel senso che è un chiacchierone, si mette a fare chiacchiere con tutti, ma di concreto non fa un ca***”, ha asserito l’ex hostess.

Poi quest’ultima ha detto un’altra cosa, ovvero che l’ex gieffino è molto nervoso, sta sempre con sta gamba che trema e gli si muove, non sta un attimo calmo. “Non è il tipo di persona che fa per me, a me non piace per niente. Ragazzi è tutto falsato, lui si mette le fotografie con l’addominale in vista e invece poi… lui dice che è ingrassato ultimamente. A me del suo fisico non me ne importa nulla, però insomma. Invece Akash Kumar è bello dal vivo e altrettanto in foto, lui è senza trucco e senza inganno”, ha concluso la donna.

Akash Kumar critica il fisico di Andrea Cerioli

A quel punto è intervenuto il modello indiano Akash Kumar che lunedì sera sarà nello studio de L’Isola dei famosi 15. Il 29enne si è concentrato sugli scatti condivisi dall’Honduras che hanno messo a confronto il fisico dell’ex tronista un anno fa e ora.

“Direttamente da Uomini e Donne grazie a Maria De Filippi. Come fa ad avere tutti i follower? Ha fatto il tronista vedi tu. Però è stato molto vedere le foto su Instagram fisicato e dal vivo pancia e giù!”, ha detto l’ex naufrago.