Tina Cipollari parla di Maria De Filippi: “Altri programmi hanno cominciato a copiarci…”

Tina Cipoallri si confessa al magazine Nuovo

Da qualche giorno Tina Cipollari non è presente nello studio di Uomini e Donne facendo preoccupare non poco tutti i suoi sostenitori. Durante un appuntamento del dating show, Maria De Filippi ironizzando con Gianni Sperti ha detto che la vamp si trova agli arresti domiciliari. Nel frattempo, la frusinate ha rilasciato una lunga intervista al magazine Nuovo parlando del programma che l’ha resa celebre e della sua conduttrice.

“È stata a Maria a De Filippi a scoprirmi: ha avuto l’intuizione di farmi diventare una delle prime opinioniste della televisione e poi altri programmi hanno cominciato a copiarci. Non mi sono mai montata la testa, ma sono sempre rimasta con i piedi per terra, a differenza di tante persone che per molto meno si sentono dive affermate”, ha detto la compagna di Vincenzo Ferrara alla rivista diretta da Riccardo Signoretti.

Il percorso della vamp a Uomini e Donne

Ricordiamo che Tina Cipollari ha fatto il suo esordio a Uomini e Donne nel 2000 come corteggiatrice del primo tronista della storia, Roberto Maltoni. In quell’occasione però l’uomo non la scelse. Per tale ragione, a distanza di qualche mese la vamp frusinate diventò tronista e e subito dopo quel nuovo percorso Maria De Filippi la scelse come opinionista. Un ruolo che ricoprì fino al 2004.

Infatti, la donna si allontanò dal dating show per ben quattro anni e in quel periodo fece delle esperienze in Rai come il reality Il Ristorante di Antonella Clerici, ma anche si sposò e diede al mondo tre figli. In quell’arco di tempo al suo posto c’era Karina Cascella al fianco di Gianni Sperti.

Tina Cipollari parla di Maria De Filippi e del suo matrimonio con Ferrara

Tina Cipollari ritornò nel dating show Uomini e Donne solo nel 2008 dove continua a ricoprire il ruolo di opinionista fino ad oggi insieme all’amico e collega Gianni Sperti. Intervistata dal periodico Nuovo di Riccardo Signoretti, la vamp frusinate ha parlato in che rapporti è con Queen Mary.

“Il rapporto fra me e Maria è quello che si vede in TV: ci lega una profonda stima. Lei e tutto lo staff di Uomini e Donne sono la mia seconda famiglia. Maria De Filippi come testimone? No, non la metterei mai in un simile imbarazzo. Nei miei programmi per il momento non c’è il matrimonio né tanto meno questa idea. Tra me e Vincenzo le cose vanno alla grande il matrimonio non è una cosa imminente. Quando ci saremo lasciati alle spalle questa terribile pandemia, ci penseremo”.