Isola dei Famosi: ex naufraga racconta la verità sulla quarantena: “Devo aspettare 14 giorni prima di andare in studio”

Daniela Martani conferma una quarantena di 14 giorni prima di giungere in studio

Qualche settimana fa Marco Maddaloni durante una diretta Instagram con ex naufraghi delle edizioni passate de L’Isola dei Famosi aveva fatto una rivelazione. Ovvero che i concorrenti che non riescono a superare il televoto non possono andare nello studio di Cinecittà la settimana successiva alla loro eliminazione. Il motivo? Visto il periodo di pandemia che stiamo vivendo da un anno a questa parte, i naufraghi tornati dall’Honduras dovranno attendere un paio di settimane prima di incontrare la conduttrice Ilary Blasi.

A confermare l’iniziale ipotesi del campione olimpico è stata Daniela Martani, attraverso una live su Instagram realizzata nella giornata di giovedì. “Sono appena tornata in Italia. Mi piacerebbe tanto essere in studio per dire la mia, ma purtroppo non posso. Sapete che c’è da rispettare una sorta di quarantena di 14 giorni prima di poter andare in studio. Fortunato Akash che ha passato questo periodo e infatti lunedì credo che sarà in studio e parlerà. Io devo ancora aspettare quasi due settimane”, la vegana.

Daniela Martani smentisce di essere una No Vax

In queste settimane l’ex naufraga Daniela Martani è stata accusata di essere una no vax ipocrita perché avrebbe fatto il vaccino anti Covid per partire per la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. A quel punto la diretta interessata si è arrabbiata parecchio smentendo categoricamente tale notizia.

“Ma chi ve l’ha detto che sono una no vax? Non è assolutamente vero. Queste sono le falsità che leggete in giro. Ragazzi io sono per la libertà, ognuno secondo me dovrebbe decidere se farlo o meno. Così come con l’aborto, a me piace la libertà. E perché ho fatto il vaccino per L’Isola? Ma cosa dite, io non ho mai fatto il vaccino per il Covid, così come nessun altro naufrago. Abbiamo fatto la profilassi classica per le malattie tropicali, non inventate cavolate“, ha detto l’ex hostess di Alitalia.

Nessun vaccino anti Covid per i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2021

La produzione de L’Isola dei Famosi 2021 ha portale TPI ha fatto sapere a cosa si sono sottoposti, dal punto di vista medico, tutti i naufraghi di questa edizione prima di lasciare l’Italia e raggiungere l’Honduras.

“Tutto il personale impegnato e i concorrenti hanno effettuato un tampone rapido tutti i giorni, per tutto il periodo di quarantena in Italia. I concorrenti hanno effettuato un tampone molecolare (PCR) 72 ore prima della partenza per l’Honduras. Per il resto tutti i concorrenti sono stati sottoposti ad accertamenti individuali che ne certificassero il buono stato di salute. Tutto il personale coinvolto e i concorrenti hanno eseguito le seguenti profilassi: l’antitetanica, anti epatite A e B, l’anti tifoide, anti colera”, si legge sul sito internet.