Gelo tra Zelletta e Pierpaolo Pretelli per colpa di Giulia Salemi? Andrea: “Magari potrebbe essere questo il motivo”

Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli non si sentono daoltre un mese

Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip sin dall’inizio sa perfettamente che Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli all’interno della casa più spiata d’Italia erano ottimi amici ma dopo la conclusione del reality show di Canale 5, non si sentirebbero da oltre un mese. A rendere nota tale vicenda ci ha pesato l’ex tronista di Uomini e Donne intervistato nella nuova puntata di Casa Chi.

In quell’occasione l’ex gieffino ha ricordato che il loro ultimo incontro e anche uno scambio di messaggi, risalirebbe allo scorso marzo, quando si sono visti nello studio di Verissimo di Silvia Toffanin. “Fra me e Pierpaolo? Non è successo nulla, ci siamo semplicemente allontanati, l’ultima volta che l’ho sentito è stato a Verissimo, è passato un mese e non ci siamo più sentiti”, ha fatto sapere il modello pugliese nel format di Gabriele Parpiglia.

Perché i due ex gieffini si sono allontanati? L’ipotesi

Ospite in collegamento con Casa Chi, i giornalisti del format hanno incalzato il loro ospite Andrea Zelletta sul rapporto con Pierpaolo Pretelli. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha confessato che l’ultimo messaggio nella loro conversazione WhatsApp diceva: “L’ultimo messaggio è mio, gli ho scritto per poterci incontrare”. Ma l’ex Velino di Striscia la Notizia, però, non avrebbe mai risposto.

“Io non sono una persona che rincorre gli altri”, ha chiuso l’ex tronista di Uomini e Donne e fidanzato di Natalia Paragoni. Per quale motivo il 30enne lucano non ha mai risposto agli ultimi messaggi di ‘Croccantino’? Dietro a tutto questo potrebbe esserci le frasi che quest’ultimo avrebbe rivolto a Giulia Salemi durante un’intervista realizzata circa trenta giorni fa.

C’entra Giulia Salemi?

Quando Andrea Zelletta è riuscito ad arrivare alla finale del Grande Fratello Vip 5, ottenendo solamente il 3% delle preferenze, su Twitter Giulia Salemi aveva messo alcuni mi piace a dei commenti con tono scherzoso riguardanti la percentuale bassa. Dopo quella circostanza, in un’intervista rilasciata al portale SuperGuidaTv, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva replicato in modo molto piccato.

“Sono convinto che Giulia abbia rosicato. Io sono andato in finale con il 3% ma devo ricordarle che quando sono andato al televoto con Pierpaolo lui mi ha battuto per l’1 o il 2%. Questa grande differenza che lei ha tirato in ballo è una farsa. E poi non essere nominati fa parte anche della strategia del Grande Fratello e se gli altri non mi hanno nominato è anche merito mio perché vuol dire che mi sono fatto apprezzare. Lei in due edizioni del Grande Fratello Vip non è arrivata mai in finale mentre io partecipando ad una sola edizione ci sono arrivato”, ha detto il modello.

A Casa Chi, messo alle strette su tale vicenda, l’ex gieffino ha detto: “Magari potrebbe essere questo il motivo del perché Pierpaolo non mi ha più risposto, è il fidanzato di Giulia e farei lo stesso anch’io per Natalia. Penso sia anche normale”.