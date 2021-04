Daniela Martani contro lo staff dell’Isola dei famosi: “Mi hanno spinta ad andare via”

Dopo l’eliminazione dall’Isola dei famosi, Daniela Martani è tornata in Italia ed ha dato luogo ad uno sfogo contro lo staff del programma. La ragazza ha lasciato intendere di essere stata spinta ad abbandonare il gioco.

Le sue parole, naturalmente, stanno sollevando grosso sgomento sul web, pertanto, è probabile che ci sarà una replica da parte della padrona ci casa del reality show. Ad ogni modo, scopriamo nel dettaglio quali sono state le dichiarazioni dell’ex naufraga.

Il momento dell’abbandono dell’Isola dei famosi di Daniela

Nella puntata di lunedì 5 aprile dell’Isola dei famosi, Daniela Martani ha dovuto abbandonare il reality show. La ragazza ha perso durante lo scontro con al televoto con Drusilla Gicci. Di conseguenza, è stata catapultata su Playa Esperanza, insieme ad Elisa Isoardi, seconda eliminata della puntata. A tal punto, le due donne hanno avuto la possibilità di scegliere se restare ancora in gioco e tentare il tutto per tutto in tale luogo, oppure se abbandonare per sempre il programma.

La Isoardi si è subito mostrata propensa ad andare avanti, mentre l’influencer è stata più titubante. Ad una prima domanda fatta da Ilary Blasi, infatti, Daniela ha detto di essere davvero molto stanca e provata, pertanto non si sentiva in forma per poter andare avanti. La conduttrice, però, le ha dato del tempo per riflettere sulla decisione e le ha detto che si sarebbe collegata con lei dopo poco tempo. (Clicca qui per il video)

Le accuse della Martani

Una volta riaperto il collegamento, Ilary ha posto nuovamente la domanda alla concorrente e lei ha continuato a mostrarsi titubante. Iva Zanicchi, poi, ha interrotto il dibattito ed ha esortato la naufraga a decidersi in fretta. A quel punto, allora, Daniela Martani ha deciso di lasciare l’Isola dei famosi. Una volta a casa, però, la ragazza ha svelato un retroscena. Nello specifico, ha detto che stava quasi per dire di si, tuttavia, lo staff l’ha incalzata e l’ha quasi spinta ad andare via.

Molto probabilmente, il riferimento dell’ex naufraga è andato anche verso Iva, la quale non ha mai mostrato grossa simpatia per lei e per le sue scelte di vita. Ad ogni modo, tutti i concorrenti devono sottoporsi a 14 giorni di quarantena prima di poter tornare nello studio. Pertanto, non ci resta che attendere questo tempo per vedere se Daniela tornerà e dirà in diretta tutto quello che pensa a riguardo.