Isola dei Famosi, Brando Giorgi si distacca dal gruppo. Poi l’attaco a Cerioli: “E’ viscido”

Brando Giorgi ha deciso di distaccarsi dal resto del gruppo

Nel nuovo appuntamento del daytime de L’Isola dei Famosi i telespettatori di Canale 5 hanno assistito ad un colpo di scena. Il naufrago Brando Giorgi ha preso una decisione spiazzante, comunicando a tutti gli altri compagni d’avventura di volersi distaccare dal gruppo perché non si sente più a suo agio con loro.

“C’ho pensato tutta la notte…Vorrei estraniarmi dal gruppo…Ci sono delle dinamiche che non capisco e non riesco ad inserirmi…Quindi sono arrivato a questa decisione…”, ha fatto sapere l’attore 52enne. Quest’ultimo ha anche detto che il suo contributo non mancherà di certo, aggiungendo che nel momento in cui avrà un dialogo con gli altri concorrenti lo farà solamente davanti alle telecamere: “Non voglio più fraintendimenti…”. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto recentemente.

L’attore critica duramente Andrea Cerioli

Subito dopo si è visto l’intervento di Andrea Cerioli a L’Isola dei Famosi 15. L’ex tronista di Uomini e Donne ha criticato aspramente Brando Giorgi, dicendo che l’attore se ha dei problemi dovrebbe parlarne con tutto il gruppo e prendere una decisione del genere non serve a nulla. Nonostante tutto, il 52enne è rimasto fermo sulla sua decisione dopo l’accesa discussione con l’ex concorrente del Grande Fratello.

“Andrea…Se vuoi chiarire qualcosa vieni di là e lo facciamo privatamente…”, ha detto l’ex volto della serie ‘Vivere’. L’ex partecipante di Temptation Island subito dopo si è sfogato in un confessionale su tutta la vicenda, affermando di non provare nessuna stima nei confronti di Brando: “Non mi è assolutamente piaciuto questo suo atteggiamento…L’ho trovato viscido…”.

Brando Giorgi fermo sulla sua decisione a L’Isola dei Famosi 2021

C’è da sottolineare che tutto il gruppo di naufraghi de L’Isola dei Famosi 15 ha attaccato duramente Brando Giorgi. I concorrenti non sono per nulla d’accordo della decisione dell’attore, ma quest’ultimo non ha cambiato opinione in tal senso. “Ho 52 anni potrò decidere ciò che fare in autonomia? Mi prendo le mie responsabilità…”, ha concluso l’uomo.

Nel frattempo, vi ricordiamo che il reality show non è andato in onda giovedì sera per dare spazio al debutto di Supervivientes, versione iberica dell’Isola, che quest’anno per questioni di budget condivideranno gli stessi spazi in Honduras.