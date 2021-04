Il Paradiso delle signore spoiler 13 aprile: Marta scopre di Beatrice e Vittorio e incontra Dante

Martedì 13 aprile sarà una puntata molto importante per il Paradiso delle signore. In tale episodio, infatti, vedremo che Marta scoprirà cosa ci sia stato tra Vittorio e Beatrice. Tra i coniugi Conti, ormai, non ci sono più segreti e la dama decide di tornare a villa Guarnieri.

Al grande magazzino, intanto, cominceranno a verificarsi degli eventi alquanto bizzarri, che faranno sorgere dei sospetti sugli abiti della collezione. Essi potrebbero essere contraffatti. Dora, intanto, rimarrà profondamente delusa da Nino.

Strani eventi al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 13 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Marta e Vittorio daranno luogo ad un confronto molto importante. In tale occasione, entrambi confesseranno i loro errori e i problemi inerenti il loro matrimonio. A seguito del dibattito, infatti, la donna deciderà di tornare a Villa Guarnieri. Intanto, al grande magazzino ci saranno degli avvenimenti bizzarri. I dipendenti si renderanno conto di alcuni difetti presenti sugli abiti della nuova collezione, pertanto, cominceranno a credere che siano contraffatti.

Giuseppe di troverà in serie difficoltà in quanto non saprà più come destreggiarsi nella difficile situazione. Preso dalla tensione e dal nervosismo, si scaglierà contro il suo collaboratore Armando. La serata al cinema a cui hanno partecipato anche Nino e Dora si rivelerà una grande delusione per la fanciulla. Subito dopo lo spettacolo, infatti, il cavaliere scapperà via lasciando la dama profondamente delusa.

Spoiler 13 aprile: l’incontro tra Dante e Marta

Intanto, Dante Romagnoli andrà a villa Guarnieri per parlare con Umberto e Adelaide di una questione molto importante. Si tratta di un’occasione interessantissima per il Circolo. Nello specifico, infatti, il nuovo arrivato dirà di aver proposto tale luogo per svolgere un evento internazionale di grande rilievo. In tale occasione, infatti, sarà presente come ospite d’onore anche Alan Sterling. Questa, dunque, è un’occasione d’oro per il Circolo, pertanto, non ci resta che attendere per vedere quale sarà la reazione di Adelaide e di suo cognato.

Tornando alla delicata questione inerente Marta e Vittorio, nella puntata del 13 aprile del Paradiso delle signore vedremo che la situazione sarà davvero tesa. Anche Beatrice scoprirà che, ormai, la signora Conti è a conoscenza di tutto, pertanto, non saprà come comportarsi. Inoltre, in tale episodio, vedremo anche che Marta e Dante avranno il loro primo incontro a Milano dopo quello che c’è stato a New York.