Oroscopo 10 aprile 2021: Gemelli troppo impostati, Bilancia sottotono

L’Oroscopo del giorno 10 aprile 2021 denota una giornata spensierata ed energica per Toro, Acquario e altri segni. Gemelli e Bilancia, invece, devono risolvere alcune questioni

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In questo periodo siete un po’ pesanti. Cercate di essere più accondiscendenti con i vostri cari, o potreste rischiare di farli allontanare. Non siate troppo irruenti sul lavoro e, soprattutto, accettate le critiche costruttive. Se seguirete questo consiglio vedrete con il tempo i benefici.

Toro. Molto presto i nati sotto questo segno intraprenderanno un momento di vita molto positivo, specie per quanto riguarda i sentimenti. Pazientate ancora per un po’ di tempo e non siate impazienti. In campo professionale, se ci sono soldi in ballo per un progetto, siate cauti.

Gemelli. Evitate di sperperare denaro e siate più parsimoniosi. Presto potreste cimentarvi in un progetto molto importante per cui sarà necessario avere una base economica solida. In campo sentimentale, invece, siete un po’ troppo impacciati. Comportatevi in modo più spontaneo.

Cancro. L’Oroscopo del 10 aprile 2021 vi esorta a guardare avanti e a non piangere sul latte versato. Cercate di prendere la vita con maggiore entusiasmo, senza cercare in tutti i modi di colpevolizzarvi, anche per cose completamente lontane dal vostro potere. Nel lavoro ci vuole calma.

Leone. Molti di voi potrebbero essere un po’ confusi dal punto di vista sentimentale. Se ci sono delle questioni in sospeso, cercate di risolverle al più presto. Per quanto riguarda il lavoro, invece, è opportuno prendere una direzione ben precisa. Le bandiere non sono mai piaciute a nessuno.

Vergine. Momento intrigante per quanto riguarda i sentimenti. In questi giorni ci sono delle belle novità in arrivo specie in campo sentimentale. Se siete indecisi sui di una decisione da prendere, meglio lasciarsi guidare dal cuore. In questo periodo sentite il bisogno del calore umano.

Previsioni 10 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. La giornata odierna non comincerà esattamente nel migliore dei modi. Ci sono alcune questioni irrisolte che generano qualche turbamento nel vostro cuore. Se non sapete esattamente come comportarvi, lasciatevi consigliare da una persona cara. Meglio approfittare di questi giorni per riposare.

Scorpione. In amore potrebbero esserci stati dei momenti un po’ turbolenti. Se vi sentite incompresi o non perfettamente in sintonia con il partner, meglio parlarne e risolvere subito la questione. Dal punto di vista professionale, invece, importante impegnarsi nella realizzazione di nuovi progetti.

Sagittario. L’Oroscopo del 10 aprile 2021 denota una giornata scoppiettante per l’amore. Il lavoro, invece, procede sottotono. Non ci sono grosse novità all’orizzonte per quanto riguarda la professione, pertanto, è bene tenersi stretto quello che si ha già. Non è il momento di fare passi affrettati.

Capricorno. Giornata decisamente migliore rispetto alla precedente. Il lavoro assorbe la maggior parte delle vostre giornate. Se svolgete attività per le quali è necessario essere attivi anche il fine settimana la situazione potrebbe cominciare a diventare pesante. Urge una pausa.

Acquario. Buoni risvolti in campo sentimentale. Siete perfettamente in sintonia con il partner. Se, invece, siete single, non abbiate fretta di trovare una persona con la quale condividere le vostre giornate. Il grande amore arriverà, ma non bisogna idealizzarlo troppo. Meglio avere i piedi per terra.

Pesci. In questo periodo siete particolarmente emotivi. Le donne potrebbero facilmente dare la colpa agli ormoni, in realtà sono le stelle a mettere in subbuglio i vostri sentimenti. Sono le relazioni nate da poco che potrebbero subire i danni di questa tempesta. Quelle durature, invece, non dovrebbero incorrere in problemi.