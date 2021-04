Isola dei Famosi, Daniela Martani su tutte le furie: “Ti impediscono di lavorare” (FOTO)

Daniela Martani furiosa per la quarantena di 14 giorni

Lunedì scorso Daniela Martani ha perso al televoto, di conseguenza ha dovuto lasciare la spiaggia principale de L’Isola dei Famosi 15. Una volta arrivata a Playa Esperanza insieme ad Elisa Isoardi (altra eliminata) ha deciso di non fare un televoto flash con quest’ultima per rimanere. Infatti, la vegana ha preferito ritornare in Italia. Dopo essere arrivata nel Bel Paese l’ex naufraga è costretta a rimanere due settimane in quarantena prima di fare il suo ingresso nello studio di Cologno Monzese.

Ma la norma dell’attuale Dcpm non è andata giù all’ex gieffina e per tale ragione si è sfogata in una recente diretta Instagram: “Quattordici giorni di quarantena nonostante tampone molecolare negativo. Non bastavano 5 giorni?”. A quel punto degli utenti le hanno fatto notare che è la prassi per chi arriva dall’estero. Giustificazione che non piace alla donna che ha replicato così: “Ti impediscono di lavorare ma mica risarciscono per questo…”.

L’ex naufraga contro gli autori dell’Isola dei Famosi 15

Dopo aver abbandonata L’Isola dei Famosi 2021 Daniela Martani si trova in isolamento forzato per almeno 14 giorni. Non potendo uscire, l’ex naufraga è molto attiva sui suoi canali social, in particolare su Twitter. Infatti, l’ex hostess dell’Alitalia nelle ultime ore ha avuto uno scambio di opinione con degli utenti web.

Uno di essi le ha fatto presente che la conduttrice Ilary Blasi non ha insistito più di tanto nel convincerla a rimanere a Playa Esperanza. A quel punto la diretta interessata ha confermato le impressioni del fan dicendo: “Esatto, io stavo quasi per dire di si, poi mi hanno incalzata ed è andata come sapete…”. (Continua dopo il post)

No, perché essere stati all’estero è una colpa da espiare — Marco Barlaam (@Marco_Barlaam) April 8, 2021

Daniela Martani smentisce di essere una No Vax

Come accennato prima, in questi giorni l’ex naufraga Daniela Martani è particolarmente attiva anche sul suo account Instagram. Infatti, nell’ultima diretta realizzata la donna ha voluto fare dei chiarimenti e smentire una volta e per tutte una notizia falsa sul suo conto.

Da tempo gira voce che l’ex hostess dell’Alitalia fosse un’accanita No Vax, ovvero contro la somministrazione dei vaccini. “Ma chi ve l’ha detto che sono una no vax? Non è assolutamente vero. Queste sono le falsità che leggete in giro. Ragazzi io sono per la libertà…”, ha fatto sapere l’ex concorrente del Grande Fratello.