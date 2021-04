Isola dei famosi, Beatrice prova a fare colpo su Awed, ma fa una gaffe, lui: “Si ma non rutt*re” (VIDEO)

In questi giorni si sta creando una bella sintonia tra Beatrice Marchetti e Awed all’Isola dei famosi. Durante una sessione di guardia la fuoco notturna, i due si sono lasciati andare a delle confidenze. La nuova arrivata stava facendo delle confessioni al suo interlocutore sulla sua vita e le sue aspirazioni.

Ad un certo punto, però, ha commesso una gaffe che il suo interlocutore non le ha certamente fatto passare. Il momento quasi romantico, infatti, è stato inondato dall’imbarazzo generale. Vediamo cosa è accaduto.

Awed e Beatrice davanti al fuoco all’Isola dei famosi

La scorsa notte, Awed e Beatrice erano di turbo per vegliare sul fuoco che garantisce ai concorrenti dell’isola dei famosi di poter mangiare. Si tratta di un incarico molto importante in quanto, se esso si spegne, potrebbe diventare particolarmente difficile riaccenderlo. Ad ogni modo, approfittando di tale momento, i due naufraghi si sono lasciati andare ad un momento di confronto durante il quale hanno raccontato qualcosa in più sulla loro vita. La più espansiva è stata, certamente, Beatrice, la quale ha cominciato a svelare al suo interlocutore quali fossero i viaggi che vorrebbe fare quando ne avrà la possibilità.

A tal proposito, la protagonista ha detto di essere molto affascinata dall’Asia, in particolar modo da Bali. Awed le ha chiesto per quale ragione e lei ha ammesso una certa passione per tutto ciò che le ricorda la meditazione e le culture orientali. Incuriosito dalle sue parole, allora, l’influencer ha fatto altre domande alla sua compagna d’avventura in merito all’argomento viaggi.

La gaffe della Marchetti

In particolare le ha chiesto quali sono le nazioni che ha visitato nella sua vita. La Marchetti ha risposto di averle viste tutte tranne il Giappone. Dinanzi questa risposta, però, il ragazzo ha detto che fosse impossibile che avesse visto tutto il mondo. Pertanto ha menzionato posti meno rinomati, come l’Uganda, la Lapponia ed altri che, sicuramente, non ha visto, ed ha avuto ragione. Successivamente, Beatrice ha provato a “fare colpo” su Awed all’Isola dei famosi facendo una confessione su di un altro posto che l’affascina molto.

Mentre stava parlando, però, la protagonista si è interrotta onde evitare che le uscisse fuori qualcosa che non sarebbe dovuto uscire. Awed, però, non ha lasciato passare la cosa, sta di fatto che ha preso in giro la compagna d’avventura esortandola a non “rutt*re” altrimenti le sue parole avrebbero perso di magia. Lei, imbarazzata, ha provato a smentire. (Clicca qui per il video)