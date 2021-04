Carlotta Dell’Isola arrabbiata: “Sono nera, ma puo’ andare bene l’Italia?”

Carlotta Dell’Isola si mostra irritata su Instagram: il motivo

Dopo il botta e risposta a distanza con Alfonso Signorini, l’ex gieffina Carlotta Dell’Isola è tornata a far parlare di sé per qualcos’altro. L’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, attraverso il suo profilo Instagram ha avuto degli sfoghi abbastanza duri. Oltre ad arrabbiarsi per la vicenda dell’account fake di Denise Pipitone, di cui se ne è parlato anche a Pomeriggio Cinque, la ragazza era furiosa per un motivo personale.

In pratica, la fidanzata di nello Sorrentino ha preso un appuntamento con un ufficio ma una volta recata sul posto lo ha trovato chiuso. Per questo motivo la ragazza si è mostrata particolarmente infastidita e sul social è sbottata così: “Ma può andare bene l’Italia? Sono nera!”.

L’ex gieffina arrabbiata per un ufficio chiuso nonostante la prenotazione

Carlotta Dell’Isola è particolarmente attiva sui suoi canali social, soprattutto dopo la sua recente esperienza televisiva al Grande Fratello Vip 5. Un cammino che è stato criticato dal conduttore Alfonso Signorini rimasto deluso perché si aspettava molto di più dalla ragazza.

Di recente, attraverso delle Stories su Instagram l’ex gieffina ha avuto un amaro sfogo: “Buongiorno come iniziare benissimo la giornata. Vengo qui dopo aver preso un appuntamento sul sito ed è chiuso”. La giovane ha continuato a manifestare la sua amarezza sfogandosi con tutti coloro che la seguono con affetto: “Senza parole. Io avevo da fare una cosa molto importante ed è chiuso”.

Carlotta Dell’Isola consolata dai follower

Carlotta Dell’Isola non sopporta che le istituzioni non rispettano le leggi. Vedendola delusa ed arrabbiata, molti follower hanno deciso di consolarla. “Sapete qual è la cosa che mi demoralizza di più? Il fatto che tantissimi di voi in privato mi hanno detto che a me è andata anche bene”, ha detto l’ex gieffina.

Ma lo sfogo dell’ex partecipante di Temptation Island è continuato così: “Ho scoperto di non essere stata l’unica a essere andata lì per nulla, sono rimasta così. Ci sono persone che si sono presi permessi di lavoro. Posterei le vostre risposte per far capire a chi sta in alto che così non si puo’ andare avanti“. Infine la 27enne ha concluso il suo discorso su Instagram in questo modo: “Ragazzi cose dell’altro mondo. A voi sono successe cose assurde. Non sono l’unica ad essere andata ad un appuntamento senza concludere nulla. La cosa mi consola”.