Angela (Chianello) da Mondello contro Barbara D’Urso: “Mi ha rovinato 8 mesi di vita” (VIDEO)

Angela Chianello contro Barbara D’Urso

E’ passato un anno esatto da quando una troupe di Pomeriggio Cinque si trovava nella spiaggia palermitana di Mondello per realizzare un servizio sull’emergenza sanitaria. E proprio in quel frangente la giornalista intervistò Angela Chianello che poi venne soprannominata da Mondello. La donna ha raggiunto una grande popolarità ma anche tante polemiche per la sua frase: “Non ce n’è Coviddi”.

Una visibilità che le ha fatto lievitare il suo profilo Instagram per non parlare delle ospitate nei programmi televisivi di Barbara D’Urso. Nelle ultime ore, però, la donna ha deciso di condividere un lungo video sui social proprio contro la conduttrice napoletana. La casalinga le ha rivolto delle pesanti accuse, sostenendo che le siano stati rovinati otto mesi di vita. Ma andiamo con ordine.

Il duro sfogo su Instagram contro la conduttrice napoletana

Attraverso una clip condivisa sul suo profilo Instagram, Angela da Mondello giovedì sera si è scagliata contro Barbara D’Urso e tutti i suoi collaboratori. In pratica, la donna palermitana ha puntato il dito contro la professionista partenopea accusandola addirittura di averle rovinato la vita.

“Per otto mesi sono stata zitta e buona, ora basta”, ha esordito la siciliana, sottolineando come la scorsa primavera venne mandata in onda a Pomeriggio Cinque solo una minima parte dell’intervista avvenuta sulla spiaggia palermitana di Mondello. “Da lì è successo un manicomio, un macello”, ha tuonato la Chianello, rivelando anche di aver ricevuto delle telefonate dalla stessa Carmelita e dai suoi stretti collaboratori. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Ficcanaso (@ilficcanaso_)

La rabbia di Angela da Mondello

Sempre su Instagram, Angela da Mondello ha esposto anche le sue colpe dicendo: “È vero che ho cavalcato l’onda, mi prendo le mie responsabilità”. Poi rivolgendosi direttamente a Barbara D’Urso ha asserito: “Barbara, tu hai visto in otto mesi la situazione in cui ci siamo ritrovati io e la mia famiglia. Non hai battuto un pugno per dire devo aiutare Angela. Non ti sei permessa di tutelare mia figlia, una bambina di 13 anni. Ho avuto critiche e minacce. E tu cosa hai fatto? Due puntate con me, ti sei fatta l’audience e ti sei pulita le mani”. Al momento la conduttrice partenopea non ha replicato alle critiche della signora Chianello. Lo farà nelle prossime ore? Staremo a vedere.