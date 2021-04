Tommaso Zorzi, Il Punto Z fa flop di ascolti, lui sparisce dai social: “Meglio anche per voi”

Tommaso Zorzi sembra essere la star del momento, peccato che il suo nuovo programma, Il Punto Z, abbia registrato un numero di ascolti alquanto flop. Il format condotto dal vincitore del GF Vip va in onda ogni mercoledì su Mediaset Play, a partire dalle ore 20:45.

La prima puntata, però, è stata trasmessa anche in televisione su Italia 1 nel pomeriggio dell’8 aprile 2021. Gli ascolti registrati in tale momento, però, si sono rivelati particolarmente deludenti. Nel frattempo, l’influencer pare sia completamente sparito dai social.

Ascolti flop per il Punto Z

Mercoledì scorso, Tommaso Zorzi ha debuttato per la prima volta in assoluto come conduttore del nuovo format Il Punto Z, ma gli ascolti hanno rivelato un flop. La puntata è andata in onda su Italia 1 il giorno successivo ed è riuscita a raggruppare un numero di telespettatori pari a 327 mila ottenendo, di conseguenza, solo il 2,50% di share. Numeri analoghi sono stati registrati anche nella fascia pomeridiana dell’Isola dei famosi. Nello specifico, l’opinionista del reality show ha intrapreso questo nuovo percorso in cui commenta quotidianamente quello che accade in Honduras.

A quanto pare, però, i suoi interventi non stanno soddisfacendo molto le aspettative della rete. Anche in questa fase, infatti, lo share non è riuscito a superare il 2 e mezzo. Perfino il consueto daytime di Amici è riuscito ad accaparrarsi dei risultati migliori in questi termini arrivando ad ottenere il 3,90% di share. Ad ogni modo, le notizie poco incoraggianti potrebbero aver sconfortato anche l’influencer.

La decisione di Tommaso Zorzi

Dopo questo tour de force lavorativo di Tommaso Zorzi e il flop de Il Punto Z, almeno per quanto riguarda la prima puntata, il ragazzo ha preso una decisione. Nella giornata di ieri, infatti, il vincitore del GF Vip ha informato i suoi fan che si sarebbe preso un periodo di stop sia dai social sia dal lavoro per recuperare. Secondo il punto di vista del giovane, questa è una cosa che fa bene sia a lui sia alle persone che lo seguono.

Da più di 24 ore, infatti, il protagonista pare sia completamente sparito dai social, sta di fatto che non ha neppure commentato questo triste risultato degli ascolti registrati su Italia 1. Ricordiamo che Tommaso è impegnato in tantissimi progetti quali: l’Isola dei famosi, il Maurizio Costanzo Show, le ospitate a Verissimo, il daytime del reality show e il Punto Z. Forse sono un po’ troppe cose per un ragazzo così giovane come lui?