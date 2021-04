Alessia Cammarota, ex Uomini e Donne, torna su Instagram dopo la morte del figlio: “Vi prego basta” (FOTO)

I fan di Uomini e Donne ricorderanno, certamente, la tragedia che ha colpito da poco una coppia che prese parte al programma qualche anno fa. I protagonisti sono Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, i quali si sono trovati a fare fronte ad un grave lutto che li ha allontanati da Instagram e dai social in generale.

La coppia era in attesa del loro terzo figlio ma, purtroppo, Alessia lo ha perso, pertanto, i due hanno dovuto affrontare questo evento devastante e lo hanno fatto lontano dai riflettori. A distanza di un po’, però, l’ex corteggiatrice del programma ha deciso di tornare attiva sul web e lo ha fatto con un discorso molto toccante.

Il dramma di Aldo e Alessia

Un paio di settimane fa, Alessia Cammarota aveva annunciato su Instagram la scomparsa del loro terzo figlio. La coppia desiderava tanto diventare per la terza volta genitori ma, purtroppo, la gravidanza non è andata a buon fine. La dama aveva dato il triste annuncio sui social ed aveva chiesto a tutte le persone che li seguono di mostrare tatto e rispetto per questo momento così complesso. Da quel momento in poi, i due sono completamente spariti dal web.

A distanza di un po’ di giorni, però, Alessia ha deciso di ritornare ed ha raccontato perché si è allontanata. La ragazza ha esordito ringraziando e tranquillizzando tutte quelle persone che si sono preoccupate per lei in questo periodo. Adesso le cose vanno meglio e la loro famiglia sta tornando, poco per volta, alla normalità. Ad ogni modo, la ferita è ancora aperta, proprio per tale ragione, la protagonista ha fatto un altro appello.

L’appello della Cammarota su Instagram

Alessia Cammarota ha ringraziato le fan di Instagram che le hanno scritto in privato le loro esperienze analoghe per cercare di farle coraggio. Tuttavia, la ragazza ha chiesto loro di smetterla. Al momento, infatti, non si trova ancora in una condizione psicologica tale da permetterle di ascoltare storie simili alla sua. Alcune persone, probabilmente esperte nel settore, le hanno detto che in questo periodo deve concentrarsi a fare solo le cose che la fanno stare bene.

Stare sui social è una cosa che le provoca questa sensazione di piacere, proprio per tale ragione, ha deciso di ritornare. Malgrado questo, però, ha esortato tutte le persone che la seguono a non farle domande su quello che le è accaduto in quanto, almeno per il momento, non se la sente di aprirsi.