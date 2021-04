Beppe Braida lascia l’Isola dei famosi: “Gravi motivi familiari”, tutti in lacrime, commenti a caldo (VIDEO)

In queste ore, il concorrente dell’Isola dei famosi, Beppe Braida, ha deciso di abbandonare il reality show. La produzione lo ha informato circa alcune questioni familiari molto gravi, così il naufrago non ha esitato ed ha comunicato tutto ai suoi compagni.

Il momento è stato estremamente toccante. Tutti i concorrenti sono scoppiati a piangere e lo stesso Beppe non è riuscito a trattenere le lacrime. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto di preciso alla famiglia del comico.

L’annuncio devastante di Beppe Braida

Da pochissimo è trapelata la notizia circa l’abbandono dell’Isola dei famosi di Beppe Braida. Il naufrago ha appena comunicato a tutti i suoi compagni d’avventura la necessità di dover abbandonare il programma. Nello specifico, il protagonista ha spiegato di essere stato avvicinato dalla produzione, la quale lo ha informato circa una situazione molto preoccupante che riguarda suo padre. L’uomo, infatti, è risultato positivo al Coronavirus. Nel giro di poco tempo, però, le sue condizioni di salute si sono aggravate, pertanto, è stato necessario disporre un ricovero ospedaliero.

Il padre di Beppe, dunque, è attualmente ricoverato e gli autori non sono riusciti a dare altre informazioni al naufrago. Stando a quanto emerso, pare che anche la madre del concorrente sia risultata positiva al covid, tuttavia, le sue condizioni di salute non sembrano essere compromesse. Non potendo seguire le dinamiche dall’Honduras, Beppe non ci ha pensato su ed ha svelato piangendo ai suoi compagni d’avventura di dover abbandonare il gioco. (Clicca qui per il video)

La reazione dei concorrenti dell’Isola dei famosi

Gilles Rocca lo ha abbracciato ed ha detto di comprendere perfettamente la sua scelta, per tale ragione, sarebbe dovuto andare via subito. Anche tutti gli altri presenti si sono mostrati profondamente addolorati per la notizia. L’abbandono di Beppe Braida dell’Isola dei famosi è piombato come un fulmine a ciel sereno. L’umore di tutti i concorrenti, infatti, è finito sotto i piedi. Dopo la partenza del protagonista, infatti, in molti hanno registrato dei confessionali in cui sono apparsi molto provati.

Valentina Persia, ad esempio, ha detto che porterà sempre con sé il ricordo di questa esperienza con Braida in quanto è una persona eccezionale. Anche Gilles ha spiegato che quello che è accaduto al suo ex compagno d’avventura rappresenta il concretizzarsi delle loro paure più grandi dovute proprio alla lontananza. Ad ogni modo, Adesso Beppe prenderà il primo aereo disponibile e tornerà dai suoi cari.