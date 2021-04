Uomini e Donne, nella puntata di lunedì: Giacomo esce con Carolina, polemiche tra gli over

Nella puntata di lunedì 12 aprile di Uomini e Donne vedremo che l’attenzione si sposterà sui membri del trono classico. Dopo aver ampiamente parlato di Gemma, Nicola e Roberto, infatti, si passerà ai tronisti.

Ad essere chiamato in causa sarà soprattutto Giacomo, che nelle scorse puntate ha avuto dei disguidi con le sue corteggiatrici. Il ragazzo continuerà a trovarsi tra due fuochi: Martina e Carolina. Anche gli altri tronisti creeranno delle dinamiche molto accese.

Giacomo esce con Carolina a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di lunedì prossimo rivelano che Maria chiamerà al centro dello studio Giacomo. Il ragazzo, nella precedente puntata, aveva discusso con Carolina, la quale si era risentita per non essere stata portata in esterna. In questa circostanza, però, pare proprio che il tronista abbia deciso di accontentarla. I due, infatti, si sono visti ed hanno avuto modo di approfondire meglio quanto accaduto, nonché la loro conoscenza.

Anche con Martina le cose stanno procedendo piuttosto bene, anche se nella puntata scorsa la ragazza si era infastidita per le attenzioni che lui sta dedicando alla sua rivale. Insomma, il trono sta cominciando a diventare sempre più turbolento. Per quanto riguarda gli altri due tronisti, Invece, Samantha continuerà a conoscere soprattutto Alessio e Bohdan. Specie con quest’ultimo pare ci sia stato un vero colpo di fulmine dato che, nel giro di pochissime uscite, sembrano essere entrati molto in sintonia.

Caos tra gli over nella puntata di lunedì

Massimiliano, invece, probabilmente lascerà a casa Eugenia dando priorità alle altre sue corteggiatrici. In studio, chiaramente, nella puntata di lunedì di Uomini e Donne verranno create altre dinamiche anche da parte degli esponenti del trono over. Gemma continuerà ad essere presa di mira per le attenzioni che sta dedicando a Nicola, anche se lui non la ricambia affatto. Tra gli esponenti più discussi, poi, c’è Luca.

Il cavaliere sta approfondendo la conoscenza di Elisabetta e di una nuova corteggiatrice di nome Sara. I due hanno avuto modo di vedersi in questi giorni, pertanto, nel corso della puntata racconteranno come stiano procedendo le cose tra loro. Inoltre, non ci resta che attendere per vedere come si sarà evoluta la conoscenza tra Luca ed Elisabetta, la quale sembra essere molto più presa lei di lui. Nella scorsa puntata, infatti, ha dato luogo ad uno sfogo in quanto sente di non essere sulla stessa lunghezza d’onda del cavaliere.