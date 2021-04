Brando Giorgi non saluta Beppe Braida costretto al ritiro, inaufraghi sbottano: “Schifo d’uomo”

Beppe Braida ha lasciato L’Isola dei Famosi per motivi familiari

Nel daytime andato in onda su Canale 5 nella giornata di venerdì si è venuti a conoscenza che Beppe Braida ha lasciato L’Isola dei Famosi per tornare nel nostro Paese dove è stato ricoverato per Covid il padre 90enne. “Hanno ricoverato mio padre, devo lasciare. Ha preso il Covid e non so come sta, l’ha preso anche mia madre, non posso stare qua in questa situazione”, ha fatto sapere il noto comico di Colorado e Zelig.

Quest’ultimo, inoltre, prima di lasciare la spiaggia in Honduras e i suoi compagni di viaggio ha detto anche: “Sono figlio unico, hanno solo me, mio padre ha 90 anni e mia madre 87, devo tornare a casa”.

I naufraghi disperati per il comico

Ovviamente il suo ritiro dalla 15esima edizione de L’Isola dei Famosi ha toccato molto i naufraghi che commossi lo hanno salutato. Fra i più toccati l’attore romano Gilles Rocca, lo Youtuber Awed e la barzellettiera Valentina Persia che è scoppiata a piangere.

“Beppe è il regalo più bello che mi ha fatto L’Isola dei Famosi, ci siamo presi per mano in questo cammino e ci siamo dichiarati le nostre paure, è una persona meravigliosa che mi terrò stretta”, ha detto la comica romana con le lacrime agli occhi.

Brando Giorgi non saluta Beppe Braida: i naufraghi sbottano

L’unico naufrago a non aver rivolto il saluto a Beppe è stato Brando Giorgi, che da qualche giorno sta in disparte dal resto del gruppo di naufraghi e sembra, stando alle sue parole, di non essersi accorto nulla di quello che stava accadendo. “Ma Braida se n’è andato? Non mi sono accorto di nulla”, ha detto l’attore immediatamente dopo la partenza del comico.

A quel punto Gilles Rocca è sbottato così: “Se stavi con noi e ti interessavi due minuti, era una cosa un po’ più carina. Hai fatto l’ennesima figura di me**a! Questa è la vita vera non è un gioco“. Contro Giorgi anche il giovane Awed che ha detto: “Che schifo d’uomo”. Ma anche Francesca Lodo: “Quello per alzarsi e prendere il riso sì, un saluto a Beppe no“. Infine tutti i naufraghi sono sbottati così: “E’ venuto si è preso il riso e se n’è andato, poteva stare un po’ con noi, no? Questa è vita vera!”.