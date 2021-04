Isola dei Famosi, Miryea Stabile a Elisa Isoardi: “Andrea Cerioli si era invaghito di te” (VIDEO)

Miryea dice ad Elisa che Crioli si è invaghito di lei

Nelle ultime ore l’ex Pupa Miryea Stabile ne ha sparate un’altra delle sue. La naufraga della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi ce si trova in Playa Esperanza durante un momento di confessioni notturne con Elisa Isoardi e Vera Gemma, ha fatto una confessione inattesa. Nello specifico, ha detto che l’ex tronista Andrea Cerioli secondo lei si sarebbe invaghito dell’ex conduttrice de La prova del cuoco.

“Le mie congetture sono che Gilles è un finto perbenista. Parlo a livello di quello che ho vissuto. Drusilla mi ha fatto restare male, perché è vera, però mi è scesa molto perché mi ha detto delle cose non belle. Poi ho notato una cosa particolare. Elisa, secondo me Andrea si era invaghito di te, sì dai era invaghito. Perché vedevo che ti seguiva un po’. Secondo me c’è un certo feeling tra voi due. Non dico da parte tua, ma sua, lui aveva questa cosa qui”, ha asserito la soubrette.

La reazione di Elisa Isoardi

Dopo tali dichiarazioni a L’Isola dei Famosi 2021, è intervenuta Elisa Isoardi che ha immediatamente bloccato le strane fantasie della collega Miryea Stabile. “No dai. Lui mi faceva ridere, è simpatico è bolognese, però no, ci mancherebbe, potrebbe essere mio figlio. Lui è molto simpatico, ma io sono nella fase in cui mi piacciono quelli grandi e lui davvero potrebbe essere un figlio per me“, ha asserito l’ex compagna di Matteo Salvini. (Continua dopo il video)

Miryea Stabile e la confessione choc su Cerioli #Isola pic.twitter.com/CEq2edZzn6 — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) April 9, 2021

Le dichiarazioni di Vera Gemma

A quel punto è intervenuta anche Vera Gemma che ha concluso questo siparietto con le sue solite uscite divertenti. Infatti, l’attrice ha ricordato che lei potrebbe essere la madre di tutti i fidanzati che ha avuto. “Tutti i miei fidanzati possono essere miei figli. Non dire queste frasi davanti a me. Ho un esercito di toy boy che potrebbe ribellarsi. A me piacciono un po’ di tutte le età, grandi e anche piccoli. Diciamo che mi innamoro della testa delle persone“, ha affermato la naufraga.

Ovviamente sembra molto improbabile che Andrea Cerioli si sia invaghito della Isoardi, visto che è innamorato perso della sua compagna Arianna Cirrincione e le ha chiesto di fare un figlio insieme.