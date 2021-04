Uomini e Donne, protagonista fa partire una denuncia: “Violenza nei miei confronti”

Aurora Tropea torna a parlare

Da un paio di mesi il pubblico di Uomini e Donne è orfano di una delle protagoniste del Trono over. Stiamo parlando della dama Aurora Tropea che ha deciso di abbandonare definitivamente il dating show di Maria De Filippi. La donna lo aveva annunciato e a alla fine ha mantenuto la sua parola. Ebbene sì, l’acerrima nemica di Gianni Sperti ha denunciato l’ex cavaliere romano Giancarlo Cellucci.

Quest’ultimo in un puntata ha confessato davanti a tutto il parterre e il pubblico a casa di avere dei video privati insieme alla signora. Supportata anche dalla giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli, la Tropea ha deciso di rivolgersi alle autorità per quello che è successo nello studio 6 del centro Elios di Roma. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato Aurora.

Le accuse a Giancarlo e le frecciatine a Gianni Sperti

Dopo un lungo periodo di silenzio, l’ex dama del Trono over di Uomini e Donne finalmente ha deciso di parlare e confessare cosa è accaduto ultimamente. “Ho denunciato chi dovevo denunciare, se l’è meritato perché non si può infangare una donna soprattutto in questo brutto periodo di femminicidio. Sono stata malissimo. Speriamo che la giustizia faccia il suo corso”, ha detto Aurora Tropea.

Quest’ultima, inoltre, ha fatto sapere che mesi fa è passata per quello che non è, e questo è stato fatto di proposito. Era tutto organizzato per farla passare per quella sempre arrabbiata, sempre triste, quando invece lei si ritiene una persona allegra. “Tornerei solo per mostrare una parte di me che non è stata voluta far vedere. Anche gli opinionisti ci hanno sempre attaccato per nulla”, ha affermato la donna.

Aurora Tropea rivela di aver denunciato Riccardo

Ma lo sfogo di Aurora Tropea non è finito qui. Infatti, l’ex dama del parterre senior di Uomini e Donne ha continuato così: “Fa parte del gioco ma a volte si esagera. Come si è esagerato nell’ultima puntata quella dove sono uscita”.

Poi ha fatto sapere di aver denunciato solo Giancarlo Cellucci e non la redazione del dating show, in quanto non è stata colpa loro e in più tutti i protagonisti firmano dei contratti prima di registrare la puntata. “Avrei volentieri denunciato qualche bullo ma non l’ho fatto. Mi sono ritrovata a vedere il mio nome su siti a luci rosse dal titolo ‘le posizioni di Aurora Tropea’ una vera e propria violenza nei miei confronti”, ha concluso la Tropea.