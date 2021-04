Alessia Marcuzzi ha rifiutato, grattacapi a Mediaset: vendetta su Enrico Papi?

Alessia Marcuzzi ha rifiutato Scherzi a Parte?

Nelle ultime ore in casa Mediaset è scoppiato il caso ‘Scherzi a Parte’. In questa vicenda è coinvolta in prima persona Alessia Marcuzzi. Stando a delle indiscrezioni rese note da Dagospia, la conduttrice de Le Iene Show avrebbe rifiutato di rientrare nella storica trasmissione comica condotta negli Anni Novanta da Teo Teocoli e poi da altri professionisti nelle edizioni successive.

L’ultima stagione, ad esempio, era nella mani del mattatore Paolo Bonolis. Ma per la prossima, i vertici del Biscione avrebbero pensato per una conduzione a coppia, ovvero con la Marcuzzi ed Enrico Papi. Ma stando al portale di Roberto D’Agostino questa ipotesi sarebbe morta sul nascere. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo nei corridoi Mediaset.

La Pinella e il precedente con Enrico Papi

Alessia Marcuzzi, che con molta probabilità in questa stagione televisiva rimarrà senza Temptation Island Vip, secondo Dagospia avrebbe detto no alla conduzione di Scherzi a Parte con Enrico Papi per motivi molto personali. Di cosa si tratta?

A quanto pare non centra nulla una questione economica, e nemmeno una scarsa convinzione su tale progetto, ha fatto sapere il portale diretto da Roberto D’Agostino. Quindi cosa c’è dietro a questo clamoroso rifiuto? La soluzione sarebbe legata al passato quando la Pinella era ancora alla guida de L’Isola dei Famosi prima di cederla alla collega romana Ilary Blasi.

L’indiscrezione su Beppe Caschetto

A quanto pare, Beppe Caschetto, manager di Alessia Marcuzzi sarebbe uno dei personaggi più potenti dietro le quinte della televisione italiana. Stando a Dagospia, l’uomo avrebbe convinto la conduttrice de Le Iene Show a dire no complice la presenza nella trasmissione di Enrico Papi.

“Papi era assistito dalla Itc2000, nonostante gli accordi decise di non partecipare all’Isola dei Famosi accettando in extremis l’offerta di Milly Carlucci per Ballando con le Stelle. Da qui la rottura”, si legge sul noto portale. Quello dell’ex presentatore di Sarabanda sarebbe stato uno sgarbo umano e professionale avvenuto un paio di anni fa. A questo punto, secondo il giornalista Giuseppe Candela Enrico potrebbe condurre in solitario la nuova edizione di Scherzi a Parte. Staremo a vedere cosa decideranno i dirigenti del Biscione.