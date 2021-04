Isola dei Famosi, Elisa Isoardi sogno proibito in Honduras “Potrebbe essere mio figlio”

Elisa Isoardi ha stregato un altro naufrago?

A quanto pare il sogno proibito di questa 15esima edizione de L’Isola dei Famosi è Elisa Isoardi, nonostante la donna sia stata eliminata dalla spiaggia principale e al momento vive a Playa Esperanza insieme a Vera Gemma e Miryea Stabile. Infatti, in queste ultime settimane il gossip impazza in Honduras. Dopo che il visconte Ferdinando Guglielmotti ha confessato davanti a tutti di essere particolarmente attratto dall’ex padrona di casa se La prova del cuoco, ricevendo un due di picche in prima serata, pare un altro naufrago sarebbe interessato a lei.

Giunge voce che Andrea Cerioli provi dell’attrazione nei confronti della professionista cuneese. Anzi, per la precisione avrebbe proprio perso la testa, stando alla vincitrice dell’ultima edizione de La Pupa e il secchione e viceversa, che si è confidata con la stessa Isoardi.

La confessione dell’ex Pupa

Conversando a Playa Esperanza con Elisa Isoardi, l’ex Pupa Miryea Stabile e ha detto: “Secondo me Andrea si era invaghito di te perché vedevo che ti seguiva un po’. C’è un certo feeling tra voi due. Non dico da parte tua, ma sua, lui aveva questa cosa qui”. L’ex tronista Cerioli, ad oggi, non gode di particolari simpatie tra il gruppo di naufraghi presenti in Honduras.

Secondo quest’ultimi il ragazzo emiliano sarebbe troppo scontroso e litigioso, ed è stato preso di mira anche dal modello indiano Akash Kumar. Il 29enne, infatti, l’ha accusato di essere falso anche per il suo fisico, mostrando sui social gli addominali e di presenza ha la ‘pancetta’. Ma anche dalla vegana Daniela Martani che ha affermato: “Non è proprio il mio tipo”.

La reazione di Andrea ed Elisa

L’indiscrezione lanciata da Miryea Stabile ha messo in forte imbarazzo Andrea Cerioli, che è felicemente fidanzato con Arianna Cirrincione. Quest’ultima, che è stata scelta nel dating show di Maria De Filippi su Instagram non perde tempo nel difendere il compagno di vita e spronarlo.

Lo stesso ex tronista ha più volte detto di volere formare una famiglia con lei. Ed Elisa Isoardi quale reazione avrà avuto alle parole dell’ex Pupa? “Davvero potrebbe essere un figlio per me”. Mentre Vera Gemma, ha concluso così: “Se è per questo, io potrei essere la mamma di tutti i miei compagni”.