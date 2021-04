Barbara D’Urso, la Rai le chiude la porta: le avrebbe detto no e non sarebbe interessata alla trattativa

Barbara D’Urso lascerà Mediaset per la Rai? Il rumor

Nelle ultime settimane i fan di Barbara D’Urso si stanno domandando quale sarà il futuro della loro beniamina nella prossima stagione televisiva. Di recente si è parlato molto della professionista napoletana, soprattutto quando Mediaset ha chiuso in anticipo il talk domenicale di Canale 5, Live Non è la D’Urso.

Inoltre, gira voce che l’amministratore delegato e vicepresidente del Biscione Pier Silvio Berlusconi non sarebbe del tutto soddisfatto dell’operato di Carmelita. Ragion per cui si è parlato di un possibile ridimensionamento del suo ruolo in azienda e per questo motivo la donna avrebbe avuto dei contatti con la Rai, almeno quello che dice Dagospia.

La Rai rifiuta la possibile proposta di Carmelita

Stando agli ultimi rumors forniti dal portale diretto da Roberto D’Agostino, Barbara D’Urso avrebbe cercato di iniziare una nuova trattativa per avvicinarsi alla tv di Stato. In questo modo la professionista partenopea potrebbe lasciare l’azienda del Biscione dopo anni di onorata carriera.

Sembra proprio, che i dirigenti di Viale Mazzini non sarebbero per nulla interessati ad avere Lady Cologno nel parterre di conduttori della tv di Stato. Gira voce, infatti, che ad oggi la presunta da parte della Rai sarebbe stata messa da parte e di conseguenza nella prossima stagione televisiva non potrebbe esserci nessun trasloco da parte di Carmelita su Rai Uno e le altre reti minori.

A Barbara D’Urso sarà tolto Live Non è la D’Urso e Domenica Live?

Tutti coloro che pensavano un possibile trasloco di Barbara D’Urso nella tv di stato, almeno per la prossima stagione televisiva, dovranno pazientare. A quanto pare dal prossimo settembre la professionista napoletana resterà salda a Canale 5. Ricordiamo che negli ultimi 15 anni la professionista è diventata una dei volti di punta, guidando trasmissioni pomeridiane e serali.

Quindi sarà il futuro di Carmelita nell’azienda del Biscione? Sempre secondo i rumors forniti da Dagospia, l’artista partenopea dovrebbe essere presente nel palinsesto della rete ammiraglia, ma con dei format in meno. Nello specifico, si ipotizza che Live Non è la D’Urso possa non tornare più in onda. Ovviamente al momento si tratta solo di indiscrezioni e in tale senso non ci sono né conferme e nemmeno smentite.