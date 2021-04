Uomini e Donne, Davide Donadei: “Dovrò fare un’operazione, riguarda gli occhi”

Davide Donadei annuncia che dovrà operarsi agli occhi

Nella stagione in corso di Uomini e Donne, nella prima fase autunnale, uno dei protagonisti del Trono classico è stato Davide Donadei. Il tronista dopo la pausa natalizia ha deciso di chiudere il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi scegliendo la corteggiatrice Chiara Rabbi.

Dopo questa esperienza sul piccolo schermo, la neo coppia ha deciso di vivere il loro sentimento lontano dai riflettori e dalle telecamere, mantenendo un rapporto con tutti i loro follower che quotidianamente li supportano. A tal proposito, attraverso una funzione di Instagram, i due ragazzi hanno risposto alle domande dei seguaci. Tra le varie risposte Davide ha confessato che molto presto dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico agli occhi.

L’ex tronista di Uomini e Donne rassicura i fan

Nello specifico, Davide Donadei ha confessato a tutti coloro che lo seguono sui social network che a breve dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico agli occhi. L’ex tronista di Uomini e Donne, però ha precisato che non sarebbe nulla di grave, dunque ha chiesto espressamente ai follower di non preoccuparsi più di tanto per la sua salute. “E’ semplicemente un’operazione che devo farmi a Pisa e riguarda gli occhi”, ha fatto sapere il compagno di Chiara Rabbi.

A tutti coloro che gli hanno domandato come stesse al momento, invece, il ragazzo ha ammesso che ad oggi va tutto alla perfezione e di cercare di sempre di essere attivo sul suo account IG per rispondere a tutti i seguaci che gli scrivono ogni giorno e si interessano di lui e della donna che ama.

La storia d’amore con Chiara Rabbi procede a gonfie vele

Ovviamente tutti i follower hanno augurato a Davide Donadei una pronta guarigione appena si sottoporrà al piccolo intervento chirurgico agli occhi. Nel frattempo, l’ex tronista di Uomini e Donne continua la sua storia d’amore con Chiara Rabbi, la ragazza con cui è uscito dal dating show di Maria De Filippi.

La relazione sentimentale tra i due protagonisti del Trono classico prosegue senza alcun intoppo, al punto che non si esclude una possibile convivenza. Ad oggi, però, Davide e Chiara vivono lontani, tra la Puglia e il Lazio, dove hanno le loro attività e dove risiedono anche le rispettive famiglie. Dopo la scelta, i due hanno anche deciso di adottare un cane insieme, mostrato più volte sui loro rispettivi canali Instagram.